1 Mayıs: Tüm dünyada bayram, İstanbul'da savaş

1 Mayıs İşçi Bayramı, Türkiye ve dünyada kutlanırken, İstanbul'daki gösterilere Taksim yasağı damgasını vurdu. Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar sabahın erken saatlerinde polis barikatlarıyla kapatıldı. Şehir dışından gelen takviyelerle birlikte sayıları 20 bini bulan polis ile 63 TOMA, Taksim'e yürümeye çalışan göstericilere engel oldu.

Başta Beşiktaş olmak üzere, Kurtuluş, Osmanbey, Fulya, Okmeydanı ve Bakırköy'de polis göstericilere sert müdahalede bulunurken, 300'e yakın kişi gözaltına alındı, ancak İstanbul Valisi gözaltı sayısını 203 olarak duyurdu. Beşiktaş'taki olaylarda bir kişi otopark çalışanı tarafından bıçaklandı. Vali Vasip Şahin, olaylarda 18 gösterici ve 6 polisin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Akşam saatlerinde basın açıklaması düzenleyen 1 Mayıs Kriz Masası, İstanbul’da 356 kişinin yakalama, gözaltı, polis araçlarında ve gayri resmi mekânlarda tutulma ve kayıtsız bir şekilde bırakılma gibi yollarla özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını açıkladı.

Taksim'de hareketli saatler

Devletin yasakladığı Taksim Meydanı ise güvenlik önlemlerine rağmen hareketli bir gün geçirdi. Saat 10:30 sularında, Taksim Meydanı'nda pankart açıp slogan atmak isteyen iki kadın polislerce gözaltına alındı.

Komünist Parti'liler Taksim'e girdi

Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra ise Taksim'de bir binaya saklanan 50'ye yakın Komünist Parti üyesi, polis barikatını aşarak Cumhuriyet Anıtı'na ulaşmayı başardı. Yaklaşık 5 dakika süren eyleme sert müdahalede bulunan polis, bazı göstericileri darp ederek gözaltına aldı.

Günün kahramanı bir köpek oldu

Bu gözaltılar sırasında günün en dikkat çekici fotoğraflarından biri de ajanslara düştü. Gözaltına alınan bir eylemciye yaklaşan sokak köpeğinin polis tarafından tekmelenmesi sosyal medyanın en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu.

Eli sopalılar yine sahnede

Daha önce Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz cinayeti ve "Palalı esnaf" olayıyla gündeme gelen ve göstericilere saldıran sivil giyimli kişiler bugün de sahnedeydi. Fulya'da göstericilere sopalarla saldıran 3 kişi, daha sonra polisle samimi konuşmalar yaparken görüldü.

Beşiktaş ve diğer bölgelerde sert müdahale

İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısı ile Beşiktaş ve Şişli'de toplanan gruplar saat 12.00'ye kadar Taksim'e yürümek üzere hazırlık yaptılar. Ancak her iki kolda da polisle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı ve Beşiktaş, Feriköy, Kurtuluş, Zincirlikuyu, Osmanbey, Okmeydanı gibi noktalarda polis müdahaleleri yaşandı.

İstanbul'daki gösterilerde CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, gözaltılar sırasındaki uygulamalara tepki gösterip otobüse vurunca elinden yaralandı. HDP İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı Dr. Salih Şahin de tartaklanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta bir eylemci bıçaklandı

Beşiktaş'ta bir genç bir otoparkçı tarafından bıçaklanırken, Fulya'da da iki gösterici kimliği belirsiz sivil kişiler tarafından darp edildi. İstanbul'da ayrıca Şirinevler, Fatih, İncirli gibi noktalarda da gösteriler yapıldı.

Vali: İkinci bir emre kadar Taksim kapalı

Valilik 203 kişinin gözaltına alındığını, yaşanan olaylarda 6 emniyet mensubu ve 18 göstericinin yaralandığını duyurdu.

Valilik’ten yapılan açıklamada ayrıca, “Yapılan çalışmalar neticesinde saat 16.00 itibariyle; 2 adet ses bombası, 1 adet silah, 54 adet Molotof kokteyli,5 adet havai fişek rampası, 6 adet sapan, 6 adet maske, 1 adet telsiz ve 1 adet kar maskesi ele geçirilmiştir” denildi.

Vali Vasip Şahin, "meydan ne zaman açılacak?" sorusuna, "İkinci bir emre kadar kapalı" yanıtını verdi.

Kim nerede toplanmıştı?

DİSK, KESK, TTB, CHP, HDP, Öğrenci Kolektifleri, Birleşik Haziran Hareketi, Emek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Mücadele Birliği ve Devrimci Proletarya Beşiktaş'ta toplanma kararı almıştı. Komünist Parti, Anti-Kapitalist Müslümanlar, Kaldıraç, Mücadele Birliği, Devrimci Proletarya ve Alınteri, Halk Cephesi, Emek ve Özgürlük Cephesi Şişli'de buluşmuştu.

İstanbul'da dakika dakika yaşanan gelişmeler şöyle:

Dakika dakika İstanbul'da neler oldu?

16.35 Polis Acıbadem hastanesi önündeki barikatı geçerek hastanenin yukarı tarafında bulunan yurttaşlara saldırdı (Birgün)

16.20 Nişantaşı'nda bir grup Halkevi üyesi gözaltına alındı.

15:35 Üç gözaltı otobüsü dolu bir şekilde Beşiktaş’tan ayrıldı. (İMC)

15:31 Polisin Beşiktaş çarşısındaki gözaltıları devam ediyor.

15:15 15.15 CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu gözaltıların serbest bırakılması için gözaltı aracının camını yumrukladı. Elinden yaralandı.

5:18 Kartal Hukukçular Derneği: Gözaltı sayısı 250'yi geçti.

15:16 Polis saldırısında HDP 2. Bölge Milletvekili Adayı Salih Şahin gözaltına alındı

15:05 CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Barbaros Bulvarı'nda " Polis illegaldir" sloganı atıyor.

14:58 Taksim’e gitmek isteyen bir gruba Kurtuluş Caddesi üzerinde polis saldırarak gözaltına aldı.

14:50 CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı yoğun gaz atışından etkilendi.

14:44 Beşiktaş'ta polis müdahalesi arak sokaklarda ve çarşı içerisinde devam ediyor. Çok sayıda kişi gözaltı alınırken bir yandan da "daha fazla kişinin gözaltına alınması" için polis anonsları yapılıyor. Polis amirlerinin de "gözaltı yapın" dedikleri duyuluyor. (Hurriyet Daily News)

14:30 Beşiktaş'ta bir otopark çalışanı, eylemciyi karnından bıçakladı!

14:28 Beşiktaş'taki müdahalede Emrah Serbes plastik mermiyle vuruldu.

14.18 Ara sokaklara giren polis, gözaltılara başladı. Çok sayıda gözaltı var.

14:07 Beşiktaş'taki gruba polis müdahalesi başladı.

13.40 Tertip Komitesi ile polis görüşmesinden sonuç çıkmadı. Polis “300 kişi Taksim’e çıksın, geri kalanlar burada miting yapsın” dedi, Tertip Komitesi kabul etmedi. Bekleyiş sürüyor.

13.30 Habertürk muhabiri Gökay Uslanmaz, Şişli’de polisin attığı plastik mermi nedeniyle yüzünden yaraladı.

13.25 Tertip Komitesi ve emniyet amirlerinin İstanbul Valisi Vasip Şahin’le yapacakları görüşmenin ardından nihai kararın verileceği belirtildi. (İMC)

13.20 Beşiktaş’ta polis barikatlarının kaldırılması ve Taksim yolunun açılması talebiyle bekleyiş sürüyor.

13:06 HDP heyeti ile Beşiktaş'a gelen HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ: “İşçiler, emekçiler, tüm ezilen kesim 1 Mayıs İşçi bayramını kutlamak için alanlara çıktılar. Ama bugün İstanbul'da yine bildiğimiz manzaralarla karşı karşıya kaldık. Yine İstanbul bir olağanüstü hal kentine dönüşmüş durumunda. Biz bütün alanların özgür olduğu, bütün işçilerin özgür olduğu 1 Mayıs istiyoruz."

12:58 İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok Taksim’e gelerek incelemeler yaptı. Altınok, "İzin alarak gelen herkes Kazancı Yokuşu’nda anma yapabilir. Kimsenin burnu kanamadan bugünü tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

12:43 1 Mayıs gözaltıları artıyor. İMC'nin haberine göre, Birleşik Haziran Hareketi Hukukçuları, Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hukukta Sol Tavır Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), Katılımcı Avukatlar (KAV), Kartal Hukukçular Derneği (KHD), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) tarafından oluşturulan 1 Mayıs Kriz Masası yaptıkları açıklamada, saat 11.40 itibariyle kriz masasına ismi bildirilen 80’e yakın gözaltının bulunduğu belirtildi.

12:23 HDP'li Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel, Beşiktaş'ta kortejde halay çekiyor.

12:16 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün provokasyonlardan uzak bir şenlik havasında geçmesini, gerçekleştirilecek etkinliklerin barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.

12:00 BirGün'de yer alan habere göre, Barbaros'ta bir kişi polis saldırısında gaz fişeği ile yaralandı.

11:34 İstanbul Barosu: 77 kişi gözaltında.

11:20 Taksim'e giren Komünist Partililer polis müdahalesiyle bariyerlerin dışına çıkartıldı.

11:00 CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın: Bizim mücadelemiz bu hükümetle. 7 Haziran’da bu hükümeti devireceğiz ve 1 Mayıs’ı tekrar Taksim’de kutlayacağız.

10:40 Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, 1 Mayıs kortejine katılıyor. (Fotoğraf: Twitter)

10:30 Zincirlikuyu ve Okmeydanı'nda polis müdahalesi başladı.

10:14 Taksim'de slogan atan iki kişi gözaltına alındı.

10:10 Ankara Güvenpark'ta Ethem Sarısülük'ün öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakılıyor.

09:57 Sendika başkanları Beşiktaş'ta toplanıyor.

09:51 DİSK Genel Başkanı Kani Beko: İşçileri Şişli ve Beşiktaş'a taşıyan otobüslerin şoförleri "ehliyetinizi, ruhsatınızı alırız" diye polis tarafından tehdit ediliyor.

09:38 Okmeydanı Anadolu Parkı'nda polisin üzerlerini aradığı 5 kişinin çantasından, gaz maskesi ve misket çıktığı için gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişiye polis tarafından plastik kelepçe takıldı. (DHA)

09:25 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde slogan atan bir kişi gözaltına alındı.

09:18 Sendika.org’un haberine göre, Barbaros’ta 4 Liseli Genç Umutçu, üzerlerinde flama ve önlük olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

09:14 Mecidiyeköy'de işe gitmek isteyen vatandaşlara polis engel oluyor. (CNN Türk)

09:08 ETHA’nın haberine göre, polis, Balmumcu kavşağında çantası olan herkesi arıyor. Çantasında gaz maskesi bulunduğu gerekçesiyle iki genç gözaltına alındı. İki genç de durduruldu, gözaltı aracı bekleniyor.

09:06 CHP'li Süleyman Çelebi, gözaltına alınan öğrenciyi serbest bıraktırdı.

Baran'ı serbest bıtaktırdık. Beşiktaş'ta gözaltına alınan Baran Hamzaçebi şimdi özgür pic.twitter.com/IIObboPM8V — Süleyman Çelebi (@S_Celebi) 1 Mayıs 2015

09:04 1 Mayıs'ta ilk gözaltı... Beşiktaş'ta bir öğrenci gözaltına alındı.

08:50 Vapurların ardından, motorlar da iptal edildi. Deniz yoluyla Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yapılamıyor.

08:40 TÜRK-İŞ temsilcileri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

08:32 TÜRK-İŞ temsilcileri Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak basın açıklaması yaptı.

08:20 TÜRK-İŞ Gümüşsuyu istikametinden Taksim'e doğru yola çıktı.

07:40 Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanma başladı.

06:30 Taksim Meydanı vatandaşların ve sarı basın kartı olmayan gazetecilerin girişine kapatıldı.

06:00 Harbiye'de sivil araçların geçişine izin verilmiyor.

05:00 Kutlamalara izin verilmeyen Taksim Meydanı, Şişli ve Beşiktaş'ta çok sayıda çevik kuvvet polisi, bariyerlerle meydana çıkışı kapattı.