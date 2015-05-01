Fuat Avni: Erdoğan'ın kafasındaki proje başarıya ulaşırsa, 1977'den daha kanlı 1 Mayıs olacak

Twitter fenomeni Fuat Avni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarınki gösterilerde polise göz açtırmaması emrini verdiği ve "en az iki üç bin gözaltı istiyorum" dediğini iddia etti. Fuat Avni, "Erdoğan'ın yapmak istediği olursa bugün yapılacak kutlamalar *1 Mayıs 1977'dekinden daha kanlı olacağını" öne sürdü.

Fuat Avni, seçim öncesi bir kaos ve güvensizlik ortamının yaratılmak istendiğini, bunun içinse yarın ki 1 Mayıs gösterilerinde polislerin orantısız müdahaleleri olacağını iddia ederken, "Kaos ortamı bahane edilerek iç güvenlik paketiyle verilen yetkiler kullanılacak. Ülkede tam bir sivil darbe havası oluşacak" ifadesini kullandı.

Fuat Avni'nin tweetleri şöyle:

*Tarihe "Kanlı 1 Mayıs" olarak geçen 1977'deki İşçi Bayramı'nda, 34 kişi hayatını kaybetti, 136 kişi yaralandı.