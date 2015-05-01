1 Mayıs'ta kim nerede toplanacak?

İstanbul’da 1 Mayıs, yasaklar ve polis ablukası altında geçiyor. Çok sayıda sendika ve parti örgütü ise Taksim’e çağrı yaptı.

Sendika ve partilerin Taksim’e çıkmak üzere toplanacakları alanlar şöyle:

Beşiktaş

09.00 DİSK, KESK, TTB, CHP Beşiktaş’ta toplanacak, Divriği Kültür Derneği ise Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda buluşacak.

10:00 Öğrenci Kolektifleri, Birleşik Haziran Hareketi, Emek Partisi

10:30 Ezilenlerin Sosyalist Partisi

11:00 HDP, Mücadele Birliği, Devrimci Proletarya,

Okmeydanı

10.00 Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde olacak. ­

Şişli

09:00 Komünist Parti Şişli Camii önünde buluşmak üzere çağrı yaptı.

10:00 Anti-Kapitalist Müslümanlar

11:00 Kaldıraç, Mücadele Birliği, Devrimci Proletarya ve Alınteri

12:00 Halk Cephesi, Emek ve Özgürlük Cephesi.

Zincirlikuyu

12:00 Devrimci İşçi Partisi

Mecidiyeköy

11.00 Kangal Dernekler Federasyonu (Cevahir AVM önü)