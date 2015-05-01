Taksim '1 Mayıs'a kapatıldı; otellerine gidemeyen turistler bavullarıyla sokakta kaldı!

Taksim çevresindeki polis barikatlarını aşamayan çok sayıda turist ve vatandaş alternatif yollara yönlendirildi. Dolapdere istikametine yönelen turist kafilesinin, kilolarca ağırlıktaki bavullarıyla yokuş aşağı yaptığı zorlu yolculuk kameralara yansıdı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Taksim Meydanı'na çıkan yollar bariyerlerle kapatıldı. Divan Kavşağı Cumhuriyet Caddesi'nden, Taksim Meydanı'ndaki otellerine gitmek isteyen turist kafilesinin geçişine polis izin vermedi.

Sabah erken saatlerden itibaren Taksim ve çevresine kutlamalara izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda çevik kuvvet polisleri görev yerlerini aldı. Taksim Meydanı'na çıkan yollar polis barikatlarıyla kapatıldı; bazı bölgelere TOMA'lar konuşlandırıldı. Bu sırada, Divan Kavşağı Cumhuriyet Caddesi üzerinden Taksim'deki otellerine gitmek isteyen turistler polis engeliyle karşılaştı. Barikatlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Bu anlarda bazı turistler kuyruk önünde cep telefonları ile fotoğraf çektirdi.

Barikatları aşamayan çok sayıda turist ve vatandaş alternatif yollara yönlendirildi. Dolapdere istikametine yönelen turist kafilesinin, kilolarca ağırlıktaki bavullarıyla yokuş aşağı yaptığı zorlu yolculuk kameralara yansıdı.