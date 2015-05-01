İç Güvenlik Yasası'nın ilk 1 Mayıs'ı başladı; işte polise verilen yetkiler

Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında polisler 3 Nisan’da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasasını uygulayacak. Gözaltına alınanlar polisin inisiyatifiyle 48 gözaltında tutulabiliyor.

Yeni yasayla geniş yetkilerle donatılan polislerin havai fişek, molotof veya sapan kullananlara karşı silah kullanabilecek. Havai fişek, molotof, el yapımı patlayıcı bulunduran kişiler ayrıca 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

1 Mayıs gösterilerinde ‘yasa dışı’ sayılan örgüt ve topluluklara ait amblem, işaret, üniforma takip giyenler ve afiş, pankart, döviz, resim, levha taşıyarak slogan atanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Alanda yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlara ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da verilebilecek.

Polisler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağıtılmasında ise boyalı su kullanılabilecek.

İstenen cezalar

- Kanuna aykırı toplantıya katılmak: 1 yıl 6 aydan 3 yıla

- Güvenlik kuvvetlerine görevlerini yaptıkları sırada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mani olmak: 2 yıldan 5 yıla hapis

- Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç işlemeye teşvik: 1 yıl 6 aydan 3 yıla hapis

- İhtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar: 6 aydan 3 yıla hapis

- Cebir ve tehdit kullanarak direnme: 6 aydan 3 yıla hapis

- Silahla katılma: 2 yıl 6 aydan 4 yıla hapis

- Ateşli silah, havai fişek, molotof, el yapımı patlayıcı, her türlü kesici, delici aletler, taş, sopa, demir, lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilye ve sapan taşıyanlar: 6 aydan 3 yıla hapis

- İhtar üzerine dağıtılmayanlar: 1 yıl 6 aydan 4 yıla hapis

- Kimlik gizlemek amacıyla yüzü tamamen veya kısmen kapatmak: 3 yıldan 5 yıla hapis

- Zorla dağıtılma durumu: 3 yıldan 5 yıla hapis

Kocasakal: Yakınlarınıza haber verin

İç Güvenlik Yasasına göre polisler şüpheli gördükleri kişileri savcı izni olmaksızın 48 saat boyunca gözaltında tutabiliyor ve gözaltındakiler yakınlarına dahi haber veremiyor. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, 1 Mayıs gösterilerine katıldığı için gözaltına alınacak kişilerin, 48 boyunca yakınları veya avukatlarına haber verememe gibi bir durumlarının olamayacağını belirterek şöyle devam etti:

“Böyle bir durum Ceza Mahkemeleri Kanunu’nun (CMK) diğer hükümlerine aykırı. Bu nedenle 1 Mayıs gösterilerine katılıp gözaltına alınan bir kişi yakını veya avukatına haber verme hakkına sahiptir. Bu hakkın engellenmesi suçtur. Yeni güvenlik yasası bir hukuk devletinde olamayacak, Anayasa’ya aykırı maddeler içeriyor. Hiçbir hukuk devletinde emniyet güçlerine, içini istedikleri gibi dolduracakları açık bir mevzuat bırakılmaz. Anayasal hakkını kullanan insanlara karşı, bu hakkın kısıtlanması hukuka aykırıdır. Yeni tasarı çıkartılmadan önce de molotof patlayıcı sayılıyordu. Yeni Güvenlik Yasası yeni bir şey getirmiyor. Yeni bir şey getiriyormuş gibi görünüp, farklı uygulamaların yolunu açıyor. Maalesef demokratik hakkını kullanmak isteyenlere karşı yargı kararları olmadan, doğrudan güvenlik güçlerine gözaltı yetkisi veren bir taslak” diye konuşuyor.