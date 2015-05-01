Komünist Partililer Taksim'e girdi!

Komünist Parti'den yaklaşık 50 kişilik bir grup, 1 Mayıs'ta yoğun güvenlik önlemleriyle kapatılan Taksim Meydanı'na girdi.

Simit Sarayı'ndan çıkan grup koşarak polis engelini aştı.

Atatürk Anıtı'nın yanında toplanan gruba güvenlik güçleri müdahale ederek barikatların dışına çıkardı.

Gruba yönelik müdahalede gözaltılar da var. Gözaltına alınanlar arasında KP milletvekili adayı Hafize Kazcı'nın da olduğu öğrenildi.

Komünist Parti'den eylemle ilgili şu açıklama yapıldı:

İşçi sınıfının bayrağı Taksim'de dalgalandı!

Komünist Parti, zorbalığın yasaklarını tanımadı, Taksim Meydanı'na girdi. İşçi sınıfının bayrağı 1 Mayıs'ta Taksim'de dalgalandı. Türkiye emekçilerinin bu düzene boyun eğmeyeceğini gösteren Komünist Parti üyeleri, polisin vahşice saldırısına ve hukuk dışı gözaltılara maruz kaldı. Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

AKP iktidarının zorbalığıı, en temel özgürlükleri hukuk dışı engelleme çabaları boşa çıktı. 20 bin polisle yapılan yığınak işe yaramadı. Komünist Parti, Taksim’de, umudu büyütecek, işçi sınıfının ve eşit, özgür, sömürüsüz yeni bir dünyanın habercisi orak-çekiçli kızıl bayrağını dalgalandırdı.

Bu düzeni sıfırlayacak biricik güç olan sınıfın, birlik, mücadele ve dayanışma gününde, bizi yalnızca sosyalizmin kurtaracağını Taksim'de haykırdı.

Taksim yasağını hiçe sayma onurunu taşıyan yoldaşlarımız, düzenin büyük korkusunun eseri olarak kolluk güçlerinin saldırısına uğradılar ve hukuk dışı bir biçimde gözaltına alındılar. Gözaltılar, yıkılmakta olan bir düzenin suç dosyasına yeni sayfa eklenmesidir. Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!

Köpeğe de polis müdahalesi!

Öte yandan gözaltı sırasında meydanda bulunan bir köpek yerde ters kelepçeyle yatırılan bir kişiyi koklamaya çalıştı.

Polis, köpeği tekme atarak uzaklaştırdı.