Erdoğan: 1 Mayıs provokasyonlardan uzak bir şenlik havasında geçsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, provokasyonlardan uzak bir şenlik havasında geçmesini, gerçekleştirilecek etkinliklerin barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Bu anlayışla, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı şöyle:

“İşçi ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına vesile olmaktadır. Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın, üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken, tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün, provokasyonlardan uzak bir şenlik havasında geçmesini, gerçekleştirilecek etkinliklerin barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Bu anlayışla, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."