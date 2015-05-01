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Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

01 Mayıs 2015 15:25

198

İtalya (1901)

298

Osmanlı’da ilk 1 Mayıs İkinci Meşrutiyet’in ilanından bir yıl sonra, 1909’da kutlandı ve Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu üyesi Rum, Türk, Yahudi, Bulgar işçiler kol kola yürüdüler

398

New York/ABD (1912)

498

Sovyet Rusya (1918/1921)

598

Sovyet Rusya (1919)

698

Sovyet Rusya (1919)

798

Sovyet Rusya (1920)

898

Yunanistan (1920)

998

Sovyet Rusya (1920)

1098

Sovyet Rusya (1920)

1198

Sovyet Rusya (1920)

1298

Sovyet Rusya (1920)

1398

SSCB (1928)

1498

SSCB (1928)

1598

SSCB (1929)

1698

Almanya Komünist Partisi (1929)

1798

Fransa Genel Çalışma Konfederasyonu (1936)

1898

ABD (1937)

1998

SSCB (1946)

2098

Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947)

2198

Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947) Meksika-1947

2298

Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947)

2398

Yugoslavya (1948)

2498

İsrail Komünist Partisi (1948)

2598

İsrail Komünist Partisi (1950)

2698

İsrail Komünist Partisi (1950)

2798

Alman Demokratik Cumhuriyeti (1953)

2898

İsrail Komünist Partisi (1954)

2998

Vietnam (1958)

3098

SSCB (1960)

3198

SSCB (1963)

3298

Çin (1967)

3398

Filistinli İşçiler Genel Birliği/Lübnan seksiyonu (1969)

3498

Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (1975)

3598

DİSK (1976)

3698

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1976)

3798

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1977)

3898

El Fetih (1977)

3998

İran/Dünyanın İşçileri, Birleşin! (1979)

4098

İran (1979)

4198

İran Demokratik Öğrenci Örgütü (1979)

4298

İran Halkın Mücahidleri (1979)

4398

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1979)

4498

İran Tudeh Partisi (1979)

4598

İran Tudeh Partisi (1979)

4698

Filistin Kurtuluş Örgütü/SAMED (1979)

4798

DİSK (1980)

4898

Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (1980)

4998

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1980)

5098

SSCB (1980’ler)

5198

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1981)

5298

SSCB (1981)

5398

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1981)

5498

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1982)

5598

Filistin Kurtuluş Örgütü (1982)

5698

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1982)

5798

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1982)

5898

Küba İşçi Sendikaları Konfederasyonu-CTC (1983)

5998

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1983)

6098

Suriye Sosyal Milliyetçi Parti (1984)

6198

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1984)

6298

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1985)

6398

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

6498

ABD

6598

Avustralya (1986)

6698

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1986)

6798

Çek Cumhuriyeti (1986)

6898

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi (1987)

6998

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1987)

7098

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1987)

7198

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1989)

7298

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1990)

7398

San Francisco/ABD

7498

1 Mayıs 1994

7598

Bangladeş (2005)

7698

DİSK (2005)

7798

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (2005)

7898

DİSK (2006)

7998

DİSK (2007)

8098

Güney Afrika Sendikaları Kongresi (2007)

8198

DİSK (2008)

8298

DİSK (2009)

8398

Şili (2010)

8498

DİSK (2010)

8598

Bolivya (2011)

8698

DİSK (2011)

8798

İspanya Ulusal Emek Konfederasyonu (2011)

8898

DİSK/KESK/TMMOB/TTB (2012)

8998

DİSK (2012)

9098

DİSK (2012)

9198

Kanada (2012)

9298

Filistin (2012)

9398

Occupy Denver’s/ABD (2012)

9498

Occupy Denver’s/ABD (2012)

9598

Occupy Wall Street/ABD (2012)

9698

DİSK (2013)

9798

DİSK (2014)

9898

DİSK (2015)

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