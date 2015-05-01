Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri
01 Mayıs 2015 15:25
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Osmanlı’da ilk 1 Mayıs İkinci Meşrutiyet’in ilanından bir yıl sonra, 1909’da kutlandı ve Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu üyesi Rum, Türk, Yahudi, Bulgar işçiler kol kola yürüdüler
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Sovyet Rusya (1918/1921)
1698
Almanya Komünist Partisi (1929)
1798
Fransa Genel Çalışma Konfederasyonu (1936)
2098
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947)
2198
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947) Meksika-1947
2298
Meksika İşçi Konfederasyonu-CTM (1947)
2498
İsrail Komünist Partisi (1948)
2598
İsrail Komünist Partisi (1950)
2698
İsrail Komünist Partisi (1950)
2798
Alman Demokratik Cumhuriyeti (1953)
2898
İsrail Komünist Partisi (1954)
3398
Filistinli İşçiler Genel Birliği/Lübnan seksiyonu (1969)
3498
Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (1975)
3698
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1976)
3798
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1977)
3998
İran/Dünyanın İşçileri, Birleşin! (1979)
4198
İran Demokratik Öğrenci Örgütü (1979)
4298
İran Halkın Mücahidleri (1979)
4398
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1979)
4498
İran Tudeh Partisi (1979)
4598
İran Tudeh Partisi (1979)
4698
Filistin Kurtuluş Örgütü/SAMED (1979)
4898
Filistin Halk Mücadelesi Cephesi (1980)
4998
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1980)
5198
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1981)
5398
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1981)
5498
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
5598
Filistin Kurtuluş Örgütü (1982)
5698
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
5798
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1982)
5898
Küba İşçi Sendikaları Konfederasyonu-CTC (1983)
5998
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1983)
6098
Suriye Sosyal Milliyetçi Parti (1984)
6198
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1984)
6298
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1985)
6398
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
6698
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1986)
6798
Çek Cumhuriyeti (1986)
6898
Lübnan İlerici Sosyalist Partisi (1987)
6998
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1987)
7098
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1987)
7198
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (1989)
7298
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (1990)
7798
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (2005)
8098
Güney Afrika Sendikaları Kongresi (2007)
8798
İspanya Ulusal Emek Konfederasyonu (2011)
8898
DİSK/KESK/TMMOB/TTB (2012)
9398
Occupy Denver’s/ABD (2012)
9498
Occupy Denver’s/ABD (2012)
9598
Occupy Wall Street/ABD (2012)
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