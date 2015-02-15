Beşiktaş tribünlerinden Özgecan eylemi, Bilic'den başsağlığı

Bursaspor maçı öncesi "Özgecan'ın katili idam edilsin" ve "Özgecan ölmedi kalbimizde yaşıyor" şeklinde çok yoğun tezahüratlar yapan siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmanın başlama düdüğü ile beraber 1 dakikalık sessizlik eylemi yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca tribünlere 'kadına şiddete hayır' pankartı da astı.

DHA'da yer alan habere göre, Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic'den de Özgecan cinayetine tepki geldi.

Bursaspor karşılaşması öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Slaven Bilic, "Özgecan için üzüntülerimi dile getiriyorum. Gerçekten çok üzgünüz, takım olarak biz de bu olaydan çok etkilendik. Ailesine sabır diliyorum" dedi.