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Spor

Beşiktaş taraftarını çıldırtan pozisyon; 'adam öldürmeye teşebbüs!'

Beşiktaş-Bursa maçında yaşanan bir pozisyona taraftar sert tepki gösterdi

15 Şubat 2015 20:21

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş-Bursaspor mücadelesinin ikinci yarısında yaşanan pozisyon ve sonrasında verilen sarı kart kararı tartışma yarattı. Maçın 63. dakikasında Beşiktaşlı Franco hava topuna yükseldiği sırada Bursasporlu Fernandao'nun ayağı Kolombiyalı defans oyuncusunun göğsüne geldi. Bu pozisyonun ardından hakem Mustafa Kamil Abitoğlu sarı kartına başvurdu.

Beşiktaşlılar bu pozisyon sonrasında hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'ndan Fernandao'ya kırmızı kart göstermesini beklerken, Brezilyalı oyuncuya çıkan sarı kart, başta teknik direktör Bilic olmak üzere Beşiktaşlılar'ı çilden çıkardı. Uzun süren itirazlar sonuç vermedi. Öte yandan Fernandao gördüğü bu kartla haftaya oynanacak Çaykur Rizespor maçı için cezalı duruma düştü...

 

'Adam öldürmeye teşebbüs'

 

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu hakemin kararı ile ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada;

"Osmanlı zamanından kalma kırmızı... Yani baba bir kırmızı... Hakem buna nasıl sarı verdi anlamak mümkün değil, kesinlikle kırmızı olmalıydı. ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ desek yeridir. Önü de açık olmasına rağmen Kamil Abitoğlu sarı kart gösterdi, şaşırtıcı bir karar. " şeklinde açıklama yaptı

 

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