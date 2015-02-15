Mersin Barosu Özgecan'ın katillerine avukat vermedi

Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Bulut, Mersin Barosu'na yazı yazarak, soruşturmanın resmi olarak tamamlanabilmesi için avukat tahsis edilmesini istedi. Baro Başkanı Alpay Antmen, "Avukat tahsis edilmesi kararına baro olarak direnmeyi düşünüyoruz ancak, saldırgan avukatsız olarak sorguya çıkarılamaz, bu ihtimal üzerine de düşünüyoruz" dedi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde hunharca katledilen Özgecan Aslan cinayetine karışan 3 zanlı için avukat tahsis edilmemesi soruşturmayı çıkmaza soktu. Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Bulut, Mersin Barosu’na yazı yazarak, zanlılardan Necmettin Palandöken’e ısrarla talep edilmesine karşın baro tarafından avukat gönderilmediğini bildirdi.

Soruşturmanın tamamlanması için...





İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Jandarma Komutanı Bulut, soruşturmanın resmi olarak tamamlanabilmesi ve savcılığa sevk işleminin bitirilebilmesi için acilen avukat atamasının yapılmasını istedi.



Bu yazı üzerine Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, baro olarak toplantı yaptıklarını belirterek, “Yarın sabah 15.00’e kadar gözaltı süresi bulunuyor. Kendisine avukat tahsis edilmesi gerekiyor. Avukat tahsis edilmesi kararına baro olarak direnmeyi düşünüyoruz ancak, saldırgan avukatsız olarak sorguya çıkarılamaz, bu ihtimal üzerine de düşünüyoruz” dedi.