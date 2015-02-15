Nefes kesen Beşiktaş-Bursa maçında Demba Ba'nın son dakika golüyle Kartal, maçı 3-2 kazandı

Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 20. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u 3-2 yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Olimpiyat Stadı, oynanılan karşılaşma kıran kırana bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Bakambu'nun 11.dakikadaki golü ile Bursaspor, 1-0 öne geçti. 22. dakikada Demba Ba sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptı. İlk yarısı bu skor ile sonuçlanan karşılamanın 86. dakikasında Gökhan Töre'nin golü ile Beşiktaş'ı 2-1 öne geçti. Bursaspor, Beşiktaş'a Ozan Tufan'ın 89.dakikadaki golü ile cevap verdi: 2-2 . 90+4'de Gökhan Töre'nin pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Kerim Frei, Şener Özbayraklı'nın arkadan yaptığı müdahele ile yerde kaldı. Hakem pozisyonun ardından penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Demba Ba, topu ağlarla buluşturarak skoru 3-2 yaptı ve Beşiktaş'ı bir kez daha liderlik koltuğuna taşıdı.

İlk 11'ler

İki takım karşılaşmaya şu 11’lerle başladı:

BEŞİKTAŞ: Tolga - Serdar, Franco, Atınç, Motta - Atiba, Veli - Gökhan, Sosa, Olcay - Demba Ba

BURSASPOR: Harun, Civelli, Serdar Aziz, Aziz, Şener, Bekir, Belluschi, Ozan Tufan, Bakambu, Josue, Fernandao