Yeni Şafak yazarından 'Özgecan' yorumu: Amerika'da da oluyor, çenenizi kapatın!

Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar'ın Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan ile ilgili tweeti tepki çekti. Bayraktar, Twitter'dan hesabından Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesine ilişkin; "Müslüman ülke,tecavüz... fırsatçılığına soyunmayın, Amerika'da her iki dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Şimdi çenenizi kapatın" yorumunu yaptı.

Tepki çeken mesajının ardından bir açıklama yayınlayan Cemile Bayraktar, mesajının Yılmaz Özdil ve Koray Çalışkan'ın Müslümanlığı fail göstermeleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Bayraktar'ın 'Kısa ve öz' diyerek paylaştığı mesajı şöyle: