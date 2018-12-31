Berrak Tüzünataç: Yenisinin çıkmasını istediğim komedyenler var; ne zaman teslim alırız, sezona yetişir mi?

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Yapımcılar ile dağıtımcılar arasındaki krize oyuncu Berrak Tüzünataç da müdahil oldu.

Mars Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” sözlerini tiye alan Tüzünataç, ‘yenisinin çıkmasını istediği bazı komedyenler’ olduğunu belirterek, “Ne zaman teslim alırız” diye sordu.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tüzünataç, şu ifadeleri kullandı: “Yenisinin çıkmasını istediğim komedyenler: Kemal Sunal, Adile Naşit, Peter Sellers, Robin Williams. Ne zaman teslim alırız? Hemen bu sezona yetişir mi acaba?”

Yapımcılar ile dağıtımcılar arasında tansiyon yükseliyor

Yapımcılar ile Güney Koreli CJ Group'a bağlı olan Mars Cinema Group arasındaki ‘promosyonlu bilet uygulaması’ tartışması yaşanıyor.

Yılmaz Erdoğan, bu hafta vizyona girmesi planlanan ve merakla beklenen filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” için bir anda erteleme kararı almıştı. Bu ani kararın arkasında yapımcılar ile Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group'un arasındaki 'promosyonlu biletler' anlaşmalığının yattığı öğrenilmişti. Film yapımcıları haklarının verilmemesinden ve bilet fiyatlarının mısır-meşrubat promosyonlarıyla sürekli yükseltilmesinden ancak bundan pay alamamalarından şikâyet ediyor.

Aralarında Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar’ın bulunduğu yapımcılar, “Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyoruz” derken; Mars Group ise, "Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak" savunmasını yapmıştı.

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Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na konuşan Mars Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” ifadeleri de büyük tepki çekmişti.

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Cem Yılmaz, “Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabii… İyi çıkarmalar, Cengizi geçiyorum” derken; Yılmaz Erdoğan da şunları söylemişti:

“Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım. Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum. Cengiz Semercioğlu’nun, mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum.”