Berkin Elvan’ın babası: Oğlumuzu vuran polisin eşkâli belirlendi ama umutsuzuz…

Gezi Parkı protestoları sırasında evinden ekmek almaya giderken kafasına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle 269 yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan'ı vuran polisin eşkâli Jandarma Kriminal Laboratuvar ’da tespit edildi. Baba Sami Elvan, buna rağmen umutsuz olduğunu söyledi.

Evrensel’den Selman Güneş’in haberine göre, son gelişmeleri aktaran Sami Elvan, “Bir hafta oldu ben bu olayı duyalı. Bildiğim kadarıyla bir tanesi tespit edildi, ismini bilmiyorum ben. Sadece sicil numarası var o da avukatta. Jandarma Kriminal’de tespit edildi bu kişi. İşin aslına bakarsak eğer ki bu resimler gelmiş olsaydı şu an bizim davamızda bayağı bir ilerleme olacaktı. Belki de şu an mahkeme sonuçlanmış olacaktı. Tek bir kişi tespit edildi ama diğer 2 kişi belli değil şu an, onlar da umarım çıkarlar en kısa zamanda” diye konuştu.

Davayı avukatlarla birlikte takip ettiğini anlatan Sami Elvan, “Bizim yapacağımız bir şey yok. Bizi sadece hukuki yollardan haklarımızı arıyoruz. Burada adaletin, hukukun devreye girmesi gerekiyor. Eğer adalet ve hukuk varsa bizim çocuğumuzu vuranların yargılanmasını istiyoruz. Biz bu güne kadar evladımızın acısını unutmuş değiliz, hala çocuğumuz yok. Vuranlar bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Benim çocuğumu kim katlettiyse, kim bunların emrini verdiyse hepsinin ceza almasını istiyorum” ifadesini kullandı.

Davanın adil bir şekilde sonuçlanacağından umutlu olmadığını vurgulayan Sami Elvan, Ethem Sarısülük davasını örnek gösterdi. Ali İsmail davasının da Yargıtay tarafından bozulduğuna dikkat çeken Sami Elvan, şöyle konuştu: “Şu anki hukuk düzenine göre şunu çok iyi biliyorum ki; onlar ceza almayacaklar. Çocuğun görüntüleri de bozulmuş, Berkin tam görünmüyor. Dosyada karartmaya yönelik. Büyük bir ihtimalle onları da serbest bırakacaklar. Polislerin görüntüsünün bulunmasından hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü hukuk yok. Tespit edilse ne olacak ki? Bugün Ethem’in katili dışarıda. Ali İsmail’in davasını Yargıtay bozdu, umarım onlar da hak ettikleri cezayı alırlar ama sanmıyorum. Yargıçlar benim yerime bir şey vermesinler, adalet neyi gerektiriyorsa onu versinler. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Sadece benim çocuğumu öldürenler yargılansın. 2 sene olduğu çocuğumuz kaybedeli ama hala bekliyoruz onu. Ama o insanlar hayatlarını devam ettiriyor. Böyle hukuk olmaz. Bu ülkede hukuk, adalet, demokrasi varsa yerine gelmesi lazım.”