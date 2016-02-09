Berkin Elvan’ın avukatları: Soruşturmanın takipsizliğe götürüldüğü endişesindeyiz

Gezi olayları sırasında Okmeydanı’nda başına isabet eden gaz fişeğiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan davasının avukatlarından Ebru Timtik, "Soruşturmanın takipsizliğe doğru götürüldüğü endişesi içerisindeyiz" dedi. Avukat Özgür Yılmaz "Biz biliyoruz Berkin'i kimin vurduğunu. İsmini de biliyoruz, kendisini de biliyoruz. Bunu savcının da bildiğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu’nun haberine göre, Berkin Elvan’ın avukatları soruşturmada gelinen noktayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde kurulan 'Berkin Elvan Adalet Çadırı'nda açıklama yapan Avukat Ebru Timtik, "Biz soruşturmanın takipsizliğe doğru götürüldüğü endişesi içerisindeyiz" dedi.



"Kim olduğu belli"



2 yıl sonunda Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilen görüntülerden bir rapor elde edildiğini ve bu raporun yeni bir gelişmeymiş gibi haber yapıldığını ileri süren Timtik, "Haberde, sanki soruşturmada bir ilerleme kaydedilmiş gibi bir bilgi yer alıyordu. Deniliyordu ki, 'Görüntülerde yere düşüp ayağından yaralanan bir kişi var.' Aslında o kişinin kim olduğunu biz daha önce bulduk, ismini verdik Cumhuriyet Savcısı'na. Hem Cumhuriyet Savcısı hem de memurlarla ilgili idari soruşturmayı yürüten müfettişler bu kişinin ifadesini aldılar. Yani bu kişinin kim olduğu en başından beri biliniyor. Olayla ilgili beyanları alınmış bir kişi bu. Gizli saklı birisi değil" diye konuştu.

Davada avukatlar olarak yapılması gereken her şeyi yaptıklarını söyleyen Timtik, "Şu ana kadar açık kalan yer şurası: Emniyet Müdürlüğü, suretleri belli, sicil numaraları belli bu kişilerin içinde ZET (gaz tüfeği) silahı kullanma ehliyeti olan belli 4 şahıs içerisinde 'Şu ZET silahı kullanmaya ehildir', 'En çok benzeyen şudur' diye ismini verecek... Ve onunla ilgili dava açılacak" dedi.

Yapılmayanın, bu isimleri vermeyen Emniyet Müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunmak ve onlarla ilgili idari soruşturma başlatmak olduğunu belirten Avukat Ebru Timtik, "Jandarma'nın yaptığı şey aslında, olayın esasıyla ilgili yanıltıcı bilgi vermek. Bu bilgilerle karar vermenin güç olduğu raporunu veren Jandarma, aslında takipsizlik konusunda Cumhuriyet Savcısı'nı yönlendirme gayreti içinde" iddiasında bulundu.



"Açlık grevini uzatacağız"



Soruşturmanın takipsizliğe doğru götürüldüğü endişesini taşıdıklarını dile getiren Avukat Timtik, 27 gündür sürdürdüğü açlık grevini daha da uzatabileceğini söyledi. Timtik, "Eğer bu dava dosyasında bir ilerleme kaydedilmezse, biz bu eylemimizi ileri götüreceğiz. 'Biz yargı alarak çaresisiz', 'Bir türlü bulamıyoruz', 'Berkin Elvan da öldü gitti' hali, bizim kabul edebileceğimiz bir hal değil. Eğer böyle olursa açlık grevini uzatacağız" diye konuştu.

Jandarma Kriminal Raporu'nda, "Vurulan kişinin Berkin Elvan olup olmadığını tespit edemiyoruz" ifadesinin yer aldığına dikkat çeken Ebru Timtik, " Vurulma saati belli. Siz o arada başka birinin vurulup yere düştüğü konusunda bilgi aldınız mı ki, şüphe ediyorsunuz? Ondan başka vurulan mı var bu sokağın başında?" diye sordu.

Avukat Özgür Yılmaz da, dosyada Berkin Elvan'ın ölümüne yol açan gaz fişeğini kimin attığının belli olduğunu öne sürerek, "Savcılık işi uzatmak için yeni yöntemler kullanıyor. Elimizde yeni bir veri yok bizim. Biz biliyoruz Berkin'i kimin vurduğunu. İsmini de biliyoruz, kendisini de biliyoruz. Bunu savcının da bildiğini biliyoruz" diye konuştu.

Savcılığın yeni bir işlem yapıyor gibi eski bir olayı haber yaptırdığını öne süren Yılmaz, "Dosyada hakimlik yapmaya kalkmış Jandarma. Ona verilen görev şudur; 'Bu kişinin o olduğuna dair tespit yap.' Ancak onlar 'Tespit edemeyiz' diye olumsuz bir cümle kullanmış. Dediğimiz gibi, takipsizlik noktasına getirebilecek işler yapmaya çalışıyorlar" dedi.