Berkin Elvan 17 yaşında: Büyümez ölü çocuklar!

Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 günlük komanın ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın bugün 17. doğum günü.

Halen katilinin bulunmamış ve soruşturma davasında hiçbir ilerleme yapılmamış olan Berkin, milyonlarca insan tarafından gözyaşlarıyla uğurlanarak arkasında büyük bir umut bırakmıştı.

Ne olmuştu?

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde Elvan, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine ağır yaralandı. Elvan'ın ailesi olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemiş, bazı haberlerde de olayın bu şekilde gerçekleştiği belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 Nisan 2015 tarihinde yaptığı açıklamalarda “Biz emniyetin tüm belgelerini açıkladık. Elinde sapanla, demir bilyeyle terör örgütünün içerisinde nasıl resimlerinin çekildiği, bunların hepsi açıklandı. dedi. 269 gün boyunca komada kalan Elvan, 11 Mart 2014'te, Şişli'deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 15 yaşındayken 16 kiloda hayatını kaybetti. Elvan'ın ölümü, ailesi adına açılmış olan twitter hesabından "Halkımıza: Saat 07.00 Berkin Elvan'ı evladımızı kaybettik. Başımız sağolsun." ifadeleri kullanılarak duyurulmuştu

Polisin o zamana kadar varlığını inkâr ettiği, olay gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıktı. Görüntüler, inceleme için savcılık tarafından bilirkişilere gönderildi.Berkin Elvan soruşturmasındaki beşinci savcı olarak atanan 14 yıllık savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesindeki odasında yaşanan rehine krizi sonrası DHKP-C tarafından öldürülmüştür.