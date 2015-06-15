'İyi ki doğdun Berkin Elvan' pankartına 8 yıl hapis istemi

Gezi Parkı protestoları sırasında polis tarafından atılan gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve komada geçirdiği 269 günün ardından hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın doğum gününde, Taksim metro çıkışında "İyi ki doğdun Berkin Elvan. Mücadelemizde yaşayacaksın. Dev-Lis" yazılı pankart açan biri lise öğrencisi 2 eylemci hakkında 8'er yıla kadar hapis istemli dava açıldı. Pank

Özer Atik’in DHA’da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede 19 yaşındaki lise öğrencisi Ş.C.S. ile 20 yaşındaki B.K.'nin kamuoyu hassasiyeti olan konuları bahane edip gösteri yaparak kendilerine toplumsal destek zemini hazırlamaya çalıştıkları belirtildi. İddianamede, şüphelilerin tedavi gördüğü hastanede vefat eden Berkin Elvan'ın öldürülmesini bahane ederek 5 Ocak 2015 günü, saat 17.00 sıralarında Taksim metro çıkışı yanındaki havalandırma demirlerine tırmandıkları anlatıldı.

İhtara rağmen eylemlerine devam ettiler

"İyi ki doğdun Berkin Elvan. Mücadelemizde yaşayacaksın. Dev-Lis" yazılı pankart açan şüphelilere, alanın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeye uygun olmadığı ikaz edilmesine rağmen eylemlerine devam ettikleri belirtildi. Polis ekiplerinin dağılma ihtarına rağmen "Katil polis hesap verecek" şeklinde slogan attıkları ileri sürülen iddianamede, şüphelilerin Dev-Lis isimli örgütün propagandasını yaptıkları da öne sürüldü. Dev-Lis'in Dev- Genç örgütünün bünyesinde kurulduğu, 1980 öncesi liselerde örgütlenip eleman temin etmek için faaliyet alanını genişlettiği öne sürülen iddianamede, Dev-Lis'in tarihsel sürecine yer verildi.

8 yıla kadar hapisleri istendi

İddianamede, her dosyanın iki şüphelisi için "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından toplam 1'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan iddianamede yaşı küçük olan diğer 3'üncü şüphelinin ise dosyasının ayrıldığı ifade edildi.

‘Polis olduğunu öğrendiğimiz kişiler bizi 2 metre yüksekten aşağı attı’

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına her iki sanık da katıldı. Sanık Ş.C.S savunmasında, Berkin Elvan'ın doğum günü anısına Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istediklerini ancak polisin kendilerine müdahale ettiğini söyledi. Pankartı açtığını kabul eden sanık, "Bize herhangi bir uyarı yapılmadı. Polisin müdahale ettiğini de anlamadık. Halktan insanlar bize bir şeyler söylemeye başladı. Bize küfür edenler de oldu. Havalandırma boşluğuna çıkan daha sonra polis olduğunu öğrendiğimiz kişiler bizi 2 metre yüksekten aşağı attı. Araca girip telsizleri görünce polis olduğunu anladık. Suçlamayı kabul etmiyorum. DHKP/C üyesi değilim. Devrimci Liseliler anlamına gelen Dev-Lis üyesiyim. Devrimci Liseliler her ay dergisini çıkaran legal bir liseli topluluğudur" dedi.

‘Basın açıklamamız 5 dakika bile sürmeden müdahale edildi’

Sanık B.K. ise "Berkin Elvan'ın doğum günü olması sebebiyle onu anmak için bahsi geçen pankartı açtık. Daha sonra polis müdahale ederek iki metre yükseklikten bizi attı. Basın açıklamamız 5 dakika bile sürmeden müdahale edildi. İşkence edilerek gözaltına alındık. Herhangi bir yasadışı örgütle bağlantım yok. Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) gençlik yapılanması olan Dev-Lis üyesiyim. Liselilerin sorunlarına değinmeye çalışan legal bir yapılanmadır. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Terör örgütü olup olmadığı sorulacak

Dev-Lis'in terör örgütü yapılanması kapsamında olup olmadığının sorulması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.