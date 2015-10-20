Berkin Elvan’ın anne ve babasına Cumhurbaşkanı'na hakeret iddiasıyla soruşturma!

Gezi olayları sırasında Okmeydanı’nda başına isabet eden gaz fişeğiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın anne ve babasına soruşturma açıldı. Gülsüm ve Sami Elvan'a açılan soruşturmanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ve izin yürüyüş iddiasıyla açıldığı belirtildi.

Taksim'de geçen şubat ayında düzenlenen ‘iç güvenlik protestosu‘na katılan ve aralarında Berkin Elvan'ın anne ve babası Gülsüm ve Sami Elvan'ın da olduğu 11 kişi hakkında soruşturma açıldı.

İlerihaber sitesinden Rıfat Doğan'ın haberine göre, soruşturma açılan isimler arasında Elvan ailesinin yanı sıra avukat Can Atalay, Mimarlar Odası yöneticisi Mücella Yapıcı, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, HDP Milletvekili Rıdvan Turan ve hakim Ömer Faruk Eminağaoğlu da bulunuyor.