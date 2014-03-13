Berkin Elvan soruşturmasında bugün 4 polis ifade verdi

Berkin Elvan soruşturmasında bugün 4 polis daha ifade verdi. Polislerin tümü Okmeydanı Eren Sokak civarında bulunmadıklarını, ikisi ise gösteriler boyunca gaz tüfeğini hiç kullanmadığını öne sürdü.

Gezi olayları sırasında Okmeyadanı'nda polisin kullandığı gaz fişeği sonucu yararlanan ve 269 gün yoğun bakımda kalan tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan soruşturmasında bugün 4 polis daha ifade verdi.

Berkin Elvan ’ın başından biber gazıyla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 polisten sonra bugün 4 polisin daha ifadesi alındı. Polislerin tümü de Okmeydanı Eren Sokak civarında bulunmadıklarını, başka noktalarda görev yaptıklarını, ikisi ise gösteriler boyunca gaz tüfeğini hiç kullanmadığını öne sürdü. Daha önce ifadesi alınan 14 polis de o gün ya Okmeydanı’nda bulunmadıklarını ya gaz tefeği kullanmadıklarını ya da olan biteni “hatırlamadıklarını” anlatmıştı.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, polis memuru Hasan Pekşen, olay günü Okmeydanı’nda değil, Mecidiyeköy’de görevli olduğunu ileri sürerek, “Beni niçin savcılığa gönderdiklerini bilmiyorum. Çevik Kuvvet’te gruplar göreve giderken, resmi yazıyla görevlendirilir. Ben şubeden çıkarken hangi bölgede görev alacağım, görev yazılarımda bellidir. Ancak bulunduğumuz mahallerdeyken, şubenin haber merkezi veya grup şeflerimiz tarafından telefonla aranarak, başka yerlere sözlü olarak gönderildik. Sözlü verilen emirlerin daha sonra yazıya çevrildiğini sanmıyorum. Bu nedenle başka bir mahalde görevlendirilen ekipler başka sevk edilerek görev yapmış olabilirler” dedi. Pekşen, gaz tüfeğinin zorunlu olmadıkça kullanmadığını, belirtilen saatte Okmeydanı’nda değil, Tarlabaşı’nda SDP önünde görevli olduğunu söyledi.

Uğur Yan ise gösteriler boyunca kalkancı olarak görev yaptığını, sürekli E-5 üzerinde bulunduğunu öne sürerek, “Niçin gönderildiğimi bilmiyorum” dedi. Yalçın Şengör de Mecidiyeköy’de bulunduğunu ve gaz tüfeğini kullanmadığını savundu. Grup Şefi Mehmet Akif Yıldız da Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Salonu çevresinde durduklarını ve hiç tüfek kullanmadığını anlattı.