Independent: Berkin eylemciler için cezasızlığın sembolü oldu

Independent Berkin Elvan'ın cenazesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgil haberinde Elvan'ın protestocular için Türkiye'de polis ve hükümetin cezasız kalmasının bir sembolü olduğunu yazdı.

Independent'ın cenazeden bir fotoğrafla birlikte tam sayfa işlediği haber gazetenin İstanbul'daki Muhabiri Emily Caswell'in imzasını taşıyor.

"Türkler biber gazıyla öldürülen gencin yasını tutmak için sokaklara çıktı" başlıklı haberde Berkin Elvan'ın 269 gün komada kaldıktan sonraki ölümünün "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk iddiaları nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde hükümete karşı öfkeyi yeniden ateşlediği" söyleniyor.

'Cezasızlığın sembolü'

Haber şöyle devam ediyor;

"Protestocular için Berkin Elvan'ın ölümü polisin ve hükümetin cezasız kalmasının yeni bir sembolü. Elvan sonunda yarasına yenik düşüp öldüğünde, Gezi Parkı protestolarıyla bağlantılı şiddet olaylarında öldürülen sekizinci kişi oldu. Ölenlerden biri polis memuruydu. Protestocular ölümlerden sorumlu polis memurlarına karşı hiçbir işlem yapılmamasına öfkeli"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoğan hakkındaki yolsuzluk iddialarını ve internete sızdırılan telefon kayıtlarını hatılarak, hükümetin iddialara inanmayı reddettiğini ve bu iddiaların arkasında Türkiye'nin çöküşünden çıkar sağlamayı amaçlayan dış güçlerin olduğu konusunda ısrar ettiği vurgulanıyor.

Guardian'daki haberde de Berkin Elvan'ın cenazesinin ardından cenazeye katılanlara göz yaşartıcı gaz attığı söyleniyor.

Haberde cenazeye katılan 18 yaşındaki Eray'ın "O daha çocuktu. Şimdi okulda, aynı benim gibi dersine çalışıyor olmalıydı. Ama bu hükümet onu öldürdü. Onlardan herhangi bir adalet beklemiyoruz. Onlardan artık hiçbir şey beklemiyoruz" dediği belirtiliyor.

'Seçimle geldiler, seçimle gidecekler'

33 yaşındaki tekstil işçisi Gürkan'ın da 30 Mart'taki seçimlerin hükümeti değiştireceğine inandığını söylediği kaydediliyor. Soyadı açıklanmayan Gürkan "Şiddet istemiyoruz. Seçimle geldiler, seçimle gidecekler. Bu hükümet ne adaleti, ne de demokrasiyi savunuyor" diyor.

Cenazeye katılanlardan birkaçının sözlerine daha yer verilen haber şöyle sona eriyor;

"Meydanın köşesinde oturan yaşlı bir adam elinde bir Berkin Elvan'ın ölümünün sembolü olan bir somun ekmek tutuyordu. 'En azından bu ekmeği elimde tutabiliyorum. En azında bunu benden çalmayı başaramadılar' dedi."