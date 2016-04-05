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Beratcan'ın annesi tutuksuz yargılanacak

Anne T.K.’nin serbest bırakılmasına ilişkin ikinci kez yapılan itiraz reddedildi

05 Nisan 2016 14:56

İstanbul Kartal'da kaybolduktan 15 gün sonra cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün annesi T.K.’nin serbest bırakılmasına ilişkin ikinci kez yapılan itiraz reddedildi. Bu kararın ardından anne T.K. tutuksuz yargılanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Beratcan'ın annesi T.K hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakılması kararına soruşturma savcısı geçen hafta itiraz etti. Savcının  itirazını değerlendiren Anadolu 3. Sulh CezaHakimliği kararında direnerek itirazı bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. 

Hakimlik, ilk etapta annenin 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldığını ve bu serbest bırakılmaya itirazı da 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin karara bağladığını belirtti. 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermesinin ardından T.K.'yi adli kontrolle serbest bırakma kararının artık kesin olduğunu belirten 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosyaya yeni bir delil eklenmedikçe itirazın mümkün olmadığını belirterek itirazın reddine karar verdi. 

 

Kadın sığınma evine

 

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği geçtiğimiz hafta serbest bırakılan T.K. hakkında soruşturma savcısının talebi doğrultusunda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmış ancak annenin ifadesini aldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakmıştı. Hakimlik ayrıca T.K.'yı Bakırköy Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirerek orayı terk etmeme yönünde karar vermişti. 

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