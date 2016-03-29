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Beratcan'ın ailesinin evine saldırı!

Grubun taşlı sopalı saldırısı esnasında ailenin evde olmadığı öğrenildi

29 Mart 2016 16:22

Kaybolduktan 15 gün sonra öldürüldüğü anlaşılan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük ailesinin yaşadığı ev,  bir grubun saldırısına uğradı. Öldürüldüğünün anlaşılması ardından cinayeti zanlısı servis şoförü E.K çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Katil zanlısının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Beratcan'ın annesi T.K. ise serbest bırakılmıştı. Beratcan'ın ailesinin Kartal'da bulunan evine gece saatlerinde gelen bir grup, taşlı ve sopalı saldırıda bulundu. Evin önünde bağıran grup, camları kırdı.

Doğan Haber Ajansın'da yer alan habere göre, saldırı esnasında aile evde bulunmazken, ailenin komşularından Meryem Koçdoğan grubun 'Bunları çıkartacaksınız mahalleden, bizleri rezil ettiler' diye bağırdığını söyledi.

Koçdoğan "Gece 12'ye doğru yatacaktım. Bir sesler duydum. İki araç geldi, 10 kişi indi. Camları kırmaya başladı. 'Bunları çıkartacaksınız mahalleden, bizleri rezil ettiler' diye bağırdılar. Sonra çevredekiler geldi dağıldılar. Bu mahalleden değildi gelenler" dedi.

Koçdoğan, annenin dün gece eve hiç gelmediğini babanın ise akşam saatlerinde geldikten sonra evden ayrıldığını kaydetti.

 

 

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