Beratcan cinayetinde iddianame hazır; anne için ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, anne Türkan Karakütük hakkında 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay günü saat 07.05'de Türkan Karakütük ile katil zanlısı Ersin Kaşıkçı'nın mesajlaştıkları belirtilen iddianamede, saat 10.01'de ise 574 saniye görüştükleri, saat 17.10'da da şüpheli Kaşıkçı'nın Beratcan'ı su kanalına attığı yerde bulunduğu sırada bile görüştüklerinin belirlendiği vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beratcan Karakütük'ün olay günü saat 14.20'de okuldan çıktığı, eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve durumun polise bildirdiği anlatıldı. İddianamede, soruşturma çerçevesinde Beratcan'ın okulundan çıktıktan sonra girmiş olabileceği güzargahtaki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda beyaz renkli servis minibüsüne benzeyen bir araca binerek Vatansever Caddesi üzerinden Yakacık istikamatine doğru gittiği, araştırmanın genişletilmesi sonucunda aracın şüpheli Ersin Kaşıkçı'ya ait olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Bunun üzerine şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmaların başlatıldığı belirtilen iddianamede, bu araştırmalar sonucunda maktülün cesedinin Tuzla Ankara Asfaltı Caddesi Tepeören Mahallesi Trafo Merkezi karşısında bulunan menfezin içerisinde bulunması nedeniyle şüphelinin kullanmış olduğu aracın konum bilgilerinin çıkartıldığı kaydedildi.

"6-7 yıldır ilişkileri vardı, Beratcan gördü"

İddianamede, suç tarihinde şüphelinin aracının maktülün ölü bulunduğu yerde bulunduğuna ilişkin sinyal verdiğinin belirlenmesi üzerine Kaşıkçı'nın yakalandığı belirtilerek, alınan ifadesinde Beratcan'ın annesi olan Türkan Karakütük ile yaklaşık 6-7 yıllık süre zarfında duygusal ilişkilerinin bulunduğu, bu süre zarfında aralarında cinsel birlikteliğin gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.

Şüpheli Kaşıkçı'nın beyanında ilişki yaşadıkları sırada Türkan Karakütük'ün oğlunu da yanında getirdiği ve yaşamış olduğu ilişkiye Beratcan'ın da şahit olduğunu söylediği ifade edilerek, Türkan Karakütük'ün oğlunun bu olayı aile bireylerine anlatılmasından kortuğundan ötürü kendisinden onu öldürmesini istemesi üzerine olay günü olan Beratcan'ı minibüse alarak koli bandı ile ellerini, ağzını ve ayaklarını bağladığı ve aracın bagaj kısmına yatırarak üzerine battaniye kapattığı, bir müddet araç ile gezdikten sonra olay yerine giderek bir kanal kenarında durduğunu ve Beratcan'ı suda boğarak öldürdüğünü ve su kanalına attığını söylediği aktarıldı.