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Beratcan ve Kocaeli'deki yurt haberleriyle ilgili yayın yasağı getirildi

Beratcan haberleriyle ilgili yayın yasağı Aile Bakanı Ramazanoğlu'nun başvurusuyla getirildi

01 Nisan 2016 22:29

Aile Bakanı Ramazanoğlu'nun talimatıyla 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün öldürülmesiyle ilgili haberlere yayın yasağı gelirken bir diğer yayın yasağı da Kocaeli’deki çocuk rehabilitasyon merkezindeki çocukların kötü muameleye maruz kaldıklarıyla ilgili haberlere getirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ramazanoğlu'nun talimatıyla, Bakanlık Hukuk Müşavirliğince dün İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesine, Beratcan Karakütük cinayetiyle ilgili soruşturmaya dair yayın yasağı getirilmesi başvurusunda bulunuldu. Bakanlık, başvuru dilekçesinde, olayla ilgili ulusal basın ve yayın organlarında ayrıntılı bilgilerin yer aldığını, bu bilgilerin, şüpheli ve öldürülen çocuğun annesinin ifadeleri olduğuna ilişkin iddiaların bulunduğunu belirtti.

Yayımlanan haberler nedeniyle öldürülen Beratcan'ın anne ve babasının yaşadığı eve gece yarısı 10 kişilik grubun saldırdığının hatırlatıldığı dilekçede, haberler nedeniyle ileride telafisi imkansız zararların doğabileceğine dikkat çekildi. Bakanlık, mağdurun ve ailesinin özel hayatlarının gizliliğinin ve soruşturmanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle şüpheli olayla ilgili kişiler açısından, anayasa ve yasalarla teminat altına alınmış olan masumiyet ilkesinin ihlal edilmiş olacağının da göz önünde bulundurularak, yayın yasağı konulmasını talep etti. Bakanlığın talebini değerlendiren mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayla ilgili yayın yasağı getirilmesine hükmetti. Yayın yasağının soruşturma evresi tamamlanıncaya kadar devam ettirilmesine de karar veren mahkeme, kararın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderilmesini kararlaştırdı.

 

Bir yayın yasağı da Kocaeli’deki yurt haberine

Bu arada Kocaeli’deki çocuk rehabilitasyon merkezi hakkındaki haberlere de bugün içinde yayın yasağı geldi. Kocaeli’de çekilen ve sosyal medyada hızla yayına görüntülerde rehabilitasyon merkezinde kalan çocukların kötü muamele gördükleri gerekçesiyle binanın camlarına çıkarak ‘imdat’ şeklinde bağırdıkları görülüyordu. Olay sonrasında konu hakkında inceleme başlatılmıştı.

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