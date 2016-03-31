Beratcan'ın babaannesi gelinini, dedesi damadını suçladı: Evine sahip çıkmadı

İstanbul Kartal’da kaybolduktan 15 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ün babaannesi 61 yaşındaki Azime Karakütük, katil zanlısı ile ilişkisi olduğu iddia edilen gelini Türkan Karakütük'ü suçladı. Türkan Karakütük'ün babası 65 yaşındaki Mehmet Çakır ise kızına sahip çıkarak damadının eşini ve çocuklarını ihmal ettitiğini öne sürdü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Diktepe' nin haberine göre, Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey Köyü Belen Mahallesi’nde yaşayan Ergün Karakütük'ün 61 yaşındaki annesi Azime Karakütük, katil zanlısı servis şoförü Ersin Kaşıkçı ile ilişkisi olduğu iddia edilen gelini Türkan Karakütük'e tepki gösterdi. Azime Karakütük, "Torunumun cesedi bulunmadan önce araları gayet iyiydi. Torunum ölü bulunduktan sonra her şey değişti. Torunumu yok etti. 'Oğlumu bulursam adak keserim' demiş. Şimdi 'Oğlumu öldürdüm' diye adak kessin. Buraya geldiğinde cep telefonu susmuyordu. 'Arkadaşlarım, patronum arıyor' diye saklardı telefonunu. Torunum kendisini bir adamla yakalamış. Başkasına söyler diye öyle öldürttürdü. Başka biriyle ilişkisi olduğunu bilmiyorduk. Oğlum, 'Boşanacağım' dedi" diye konuştu.

Dede damadı suçladı



Aynı köyde Cembek Mahallesi’nde oturan Türkan Karakütük'ün babası emekli madenci Mehmet Çakır ise kızına sahip çıkarak damadı Ergün Karakütük'ü suçladı. Damadının çocuklarına sahip çıkmadığını ve eşini ihmal ettiğini öne süren Mehmet Çakır, şöyle konuştu:



"10 yıldır eve, çocuklarına sahip çıkmadı. Evinin bu hale düşmesi onun sahipsizliğinden kaynaklandı. Sağda solda, barlarda paraları değerlendiriyor. Çocuklarına o yüzden bakmadı. 6 yıldır benimle irtibatı yok. 'Laf söylüyor, kavga ediyor' diye bizden uzaklaştı. Kızım, eşinin çalışmamasından, evine bakmadığından dolayı çalışarak çocuklarına kendisi bakıyordu. Ama sonuçta patlayan onun başına patladı."



Kızının katil zanlısı ile ilişkisi olduğu iddialarıyla ilgili de Mehmet Çakır, "Öyle bir şerefsizliği varsa, insanlık dışı yapılan hareketlere devlet cezasını versin. Ben buna bir şey demiyorum. Ama iftira atılıyorsa, gerekli yerlere müracaatımızı yaparız. İsterlerse boşanırlar, istemezlerse boşanmazlar. 'Boşan ya da boşanma' demem. Ben karışmam. Takdir onların" dedi.

