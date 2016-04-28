Beratcan’ın babası eşine boşanma davası açtı

İstanbul Kartal'da kaybolduktan 15 gün sonra Tuzla'da cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün babası Ergün Karakütük eşi Türkan Karakütük'e boşanma davası açtı.

Beratcan’ın katili E.K. cinayetten anneyi suçlamış, "Çocuk ilişkimizi öğrendi öldürelim" iddiasını ise annenin, "Ayrılmak istedim. Beni çoluk çocuğumu öldürmekle tehdit ediyordu. Suçuna beni ortak etmeye çalışıyor" dediği ortaya çıkmıştı.

Hürriyet’in haberine göre Karakütük, çocuğunun ölümünden annenin suçlu olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Adliyeye gelişimin sebebi boşanma davası açtım. Süreci hızlandırmak için. Olaylar geçti başımdan ve onları da burada konuşmak için geldim. Daha önceden beni aldattığından haberim vardı ama eşimle konuştuğum zaman da ilk baştan bana sadece telefonla konuştuğunu söyledi. Herhangi bir şey olmadığını ona güvenmemi istedi. Bu şekilde bir şey olduğunu bilmiyordum daha sonra olaylar gerçekleştikten sonra öğrendim. Olayla alakalı benim evim taşlandı, çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çocuğum şu anda başkasının yanında kalıyor. Benimle dahi görüşmek istemiyor. Çocuğum gerçekten psikolojisi çok bozuldu. Benim evim taşlandı bazı kendini bilmeyen kişiler evimi taşladı. Adresimi değiştirmek zorunda kaldım işimden oldum. Şu anda işsizim çok çaresiz bir durumdayım. Eşimle görüşmüyorum. nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmekte istemiyorum bu saatten sonra. Benden uzak olsun Allah'a yakın olsun ama cezasını çekecek diye düşünüyorum. Kedisinden şikayetçi oldum. Çocuğumun ölümüne sebep olduğundan dolayı ben kendisinden şikayetçi oldum.”



Diğer çocukların da velayetini istiyor

İstanbul Anadolu Adliyesine bugün gelmelerinin sebebinin medyaya daha öncede yansımış olan Beratcan 'ın kamuoyunda büyük yankı uyandıran ölümüyle ilgili olarak hem dosyasındaki ifadeler ve aynı zamanda boşanma davası açmak için olduğunu söyleyen Avukat Hicran İlhan, “Burada soruşturma dosyası kapsamında gizlilik kararı ve basın yasağı devam etmekte olduğu için çok fazla soruşturma dosyasıyla ilgili içeriğe giremeyeceğiz. Eşi olarak görünen Türkan hanımın kendi çocuğunu tasarlayarak ölümüne sebebiyet vermek suçundan şüpheli sıfatıyla yargılanması ve tutuklanması nedeniyle boşanma davasını açmış bulunmaktayız. Müvekkilimin de söylemiş olduğu gibi daha önce aldatıldığından şüphelendi ancak aile düzeni ve çocuklarının geleceği için boşama davası açamadı. Fakat sonrasında bir kereye mahsus telefonla görüşmeden kaynaklanan aldatma olayının devam ettiğini buradaki ifadelerinden anlamamız doğrultusunda ve çocuğunun ölümüne sebebiyet vermesinden dolayı bugün burada boşanma davasını başlattık. Aynı zamanda diğer çocuğu 15 yaşında. Ailesini düzenini ve yaşadığı evi değiştirmek zorunda kaldı. Şehir dışına taşınmak zorunda kaldı. Diğer çocuğunda velayetini isteyeceğiz davamızın konusu bu yöndedir. Soruşturma dosyasına gireceği için diğer konularla ilgili beyanat vermeyeceğiz” dedi.