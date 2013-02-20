'Ben Atilla'yım, 'Laz Ziya' değilim'

ABD'li turist Sarai Sierra'nın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken, polisin aradığı 'Laz Ziya' lakaplı kişi diye görüntüleri servis edilen kişinin, olayla hiçbir bağlantısı olmayan bir su satıcısı olduğu ortaya çıktı.

Temmuz ayında surlarda çıkan yangın sırasında çekilen görüntülere yansıyan Atilla Elifoğlu (62), görüntülerinin televizyonlarda yayınlanmasının ardından hayatının karardığını söyledi. Sierra'nın öldürüldüğü yere çok yakın yerde bir barakada yaşayan Elifoğlu, geçimini su satarak sağladığını söyledi.Yayınlanan görüntülere değinen Elifoğlu, 'Ben sahilde yüzüyordum. Yangın olduğunu arkadaşlarım söyleyince itfaiyecilere yardım için geldim. O zaman benim görüntülerimi, resimlerimi çekip beni millete Laz Ziya olarak lanse ettiler. Haberi görünce şaşırdım. Ben Atilla'yım, Laz Ziya değil. Yanlış resim, yanlış isim. Haberi televizyonda gördüm. Daha sonra polis arkadaşlar geldi, emniyette ifade verdim. Cinayeti polislerden duydum. Böyle bir cinayet olduğunu söylediler. Emniyete gidip kan örneklerimi verdim. Tekrar yerimize geri geldik. Evden çıkıp hiçbir yere gidemiyorum. Bu haberlerden sonra toplum içerisine girmeye korktum. Neden aslını astarını araştırmadan, sorgulamadan beni böyle bir şeye alet ettiler? Madem öyle ben de onlardan davacıyım' diye konuştu.

Eşi öldükten sonra Atilla Elifoğlu'nun sahip çıktığı Selma Yanık ise, haberlerin ardından gözyaşı döktüğünü ifade etti. Elifoğlu'na bir şey olması halinde yaşayamayacağını söyleyen Yanık, 'Şimdiye kadar ondan bir kötülük görmedim. Ekmeğini yedim, h'l' da yiyorum. Başkası olsa bunu yapmaz' dedi.