Belgesel Sinemacılar Birliği: Altın Portakal'da belgesel bölümünün ortadan kaldırdığı anlaşılmıştır

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) bu yıl 52’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde belgesel kategorisinin kaldırılacağını söyledi. BSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, konu ile ilgili olarak festival yönetimi tarafından “net bir açıklama yapılmamış" olduğu belirtilerek şöyle dendi: “Antalya Altın Portakal Film Festivali yönetiminin, Festival’in belgesel bölümünü ortadan kaldırdığı, bu alandaki yarışmanın yapılmayacağı anlaşılmıştır.”

Festival, ülkenin seçim atmosferine girmesi ve Kasım ayında G20 Liderler Zirvesi’nin Antalya’da yapılacak olması gerekçeleriyle ertelenmiş, festivalin 29 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu.

BSB tarafından yapılan açıklamada, “Festival’in küçültülmesi değil büyümesi, daha kapsamlı, daha özgür, daha güçlü ve destekleyici, kurumsal bir sinema olayına dönüşmesinin gerektiği” vurgulanarak, “Sinemamızın başat alanlarından biri olarak belgesel sinemanın Festival dışına atılmasının gerekçesi merak konusudur. Hiç düşünmek istemediğimiz o gerekçe, geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve ciddi sıkıntıları beraberinde getiren sansür olayının, yine, yeni siyasi kaygılar ya da korkularla kökten bir karartmaya dönüşmüş olmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl, Reyan Tuvi'nin yönettiği Gezi belgeseli “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”in Cumhurbaşkanı’na hakaret içerdiği gerekçesiyle iptal edilmesinden dolayı yarışacak olan 15 filmden, 13 film festivalden çekildiğini açıklamış, Festival komitesi ise, bunun ardından Ulusal Belgesel Film Yarışması iptal ettiğini duyurmuştu.

Belgesel Sinemacılar Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünlü imzalı yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Sevgili üyelerimiz, değerli meslektaşlarımız,

Antalya Altın Portakal Film Festivali yönetiminin, Festival’in belgesel bölümünü ortadan kaldırdığı, bu alandaki yarışmanın yapılmayacağı anlaşılmıştır.

Antalya Altın Portakal Film Festivali, eksikleriyle fazlalarıyla, doğrusuyla yanlışıyla Türkiye Sinemasına mal olmuş bir etkinliktir. “Türkiye sineması” kurmaca, belgesel, kısa film, canlandırma büyün dallarıyla bir bütünü ifade eder. Antalya (Altın Portakal) Sinema şenliğini üstlenen Antalya Belediyesi onun mülkiyetine değil sorumluluğuna sahiptir. Türkiye’deki sinemacılar ve sinemaseverlerce verilmiş olan bu sorumluluk Festival’in küçültülmesi değil büyümesi, daha kapsamlı, daha özgür, daha güçlü ve destekleyici, kurumsal bir sinema olayına dönüşmesini gerektirir.

Sinemamızın başat alanlarından biri olarak belgesel sinemanın Festival dışına atılmasının gerekçesi merak konusudur. Hiç düşünmek istemediğimiz o gerekçe, geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve ciddi sıkıntıları beraberinde getiren sansür olayının, yine, yeni siyasi kaygılar ya da korkularla kökten bir karartmaya dönüşmüş olmasıdır.

Belgesel Sinemacılar Birliği olarak, net bir açıklama yapılmamış olmasının verdiği umutla, Belgesel sinemamızın da Antalya’da buluşmasını bekliyoruz. Bunun aksi bir durum, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin saygınlığını yurtiçinde ve yurtdışında çok ciddi biçimde azaltacaktır.

Altın Portakal Film Festivali yönetiminden beklediğimiz açıklama yapılıncaya kadar, tüm üyelerimizi, tüm belgesel sinemacıları, tüm sinemacıları, sinema emekçilerini, sinema meslek örgütlerini, sinemaseverleri, yanlışlığı düzeltmek için destek vermeğe çağırıyoruz.

Saygılarımızla,