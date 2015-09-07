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Kültür-Sanat

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin adı değişti

'Ödülün adı altın portakal olacaktır ama...'

07 Eylül 2015 00:53

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıl 52'ncisi düzenlenecek "Antalya Altın Portakal Film Festivali"nin adının değiştiğini açıklayarak, "Ödülün adı altın portakal olacaktır ama film festivalinin adı da 'Antalya Uluslararası Film Festivali' olarak bundan sonra devam ettirilecektir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde ödülün adıyla anılan film festivali yok" dedi.

Türel, dünyada yaklaşık 450 akredite edilmiş film festivali olduğunu belirterek, bunların içerisinde sadece iki tanesinin ödülle birlikte film festivalinin adını taşıdığını söyledi.

Onların da içerisinde "uluslararası" bölümünün olmadığına dikkati çeken Türel, şunları kaydetti:

Dünya Uluslararası Festivaller Birliği'ne 43 festival üye, bir tanesi de Antalya Film Festivalimiz. Ödülle birlikte adını taşıyan tek film festivali altın portakal. Bu uluslararası camiada da yadırganıyordu. Çünkü, Venedik'e gittiğinizde film festivalinin adı Venedik Film Festivali, ödülün adı altın aslan. Cannes Film Festivali'nde de altın palmiye ödülü var. Ödüller yarışıyor ama esas olan burada şehirlerle birlikte film festivallerinin alınması.

 

‘Uluslararası camiada şaşkınlıkla karşılanıyordu’



Türel, Dünya Uluslararası Festivaller Birliği'ne üye yarışmaların içerisinde sadece Antalya'nın ödülü ile birlikte festivale adını veren bir durumda kalmasının, uluslararası film camiasında şaşkınlıkla karşılandığını vurgulayarak, uluslararası film festivallerinde şehirlerle birlikte festivallerin adı anıldığı için uluslararası platformdaki duruma ayak uydurmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Antalya'nın kendileri için her şeyden önce geldiğinin altını çizen Türel, şöyle konuştu:

Antalya Film Festivalinde altın portakal ödülü ilelebet yaşayacaktır. Ödülün adı altın portakal olacaktır ama film festivalinin adı da 'Antalya Uluslararası Film Festivali' olarak bundan sonra devam ettirilecektir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde ödülün adıyla anılan film festivali yok. Ödülü 'altın portakal' olarak koruyacağız. Hazırlıklara hızlı bir şekilde devam ediyoruz, çok güzel bir festival yapacağız.

 

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