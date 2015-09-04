Altın Portakal Film Festivali ertelendi

Ekim ayında 52'nci kez düzenlenmesi planlanan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile 16'ncı Uluslararası Antalya Piyano Festivali ertelendi. Ertelemeye gerekçe olarak, ülkenin seçim atmosferine girmesi ve Kasım ayında G20 Liderler Zirvesi'nin Antalya'da yapılacak olması gerekçeleriyle ertelendi.

AKP Konyaaltı Meclis Üyesi Gaye Doğanoğlu, meclis toplantısında, gündem maddeleri görüşülmeden önce yaptığı grup konuşmasında son dönemde yaşanan olaylara değindi.

“Terör olayları ve şehit haberleri” nedeniyle Antalya’da da birçok organizasyonun iptal edildiğini söyleyen Doğanoğlu, yöneticiliğini yaptığı ANSET Şirketi’nin planladığı, her yıl Ekim ayında gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Piyano Festivali’nin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

'Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle...'

Antalyaningundemi.com’dan Begüm Aksoy’un haberine göre AKP Konyaaltı Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Gaye Doğanoğlu, Konyaaltı Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda AKP grubu adına yaptığı konuşmasında, “son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle, her yıl Ekim ayında düzenlenen 52.’si gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ileri bir tarihe ertelendiğini” duyurdu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Piyano Festivali organizasyonlarını üstlenen, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin alt şirketlerinden olan ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Dilaver Tanık, geçtiğimiz ay görevden alınarak yerine AKP Konyaaltı Meclis Üyesi Gaye Doğanoğlu getirilmişti.

'Bir şey yapmak içimizden gelmiyor'

Her gün alınan şehit haberleri nedeni ile içlerinden bir şey yapmak gelmediğini ifade eden Doğanoğlu, şöyle konuştu:

“Antalya’da birçok etkinlik iptal edildi, benim de şu an başında bulunduğum Antalya Kültür Merkezi ve Cam Piramit’te organize edilen ve geçen gün ihalesi yapılarak genel müdürlüğünü yaptığım ANSET şirketinde planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Antalya Piyano Festivali Ekim ayında yapılacaktı, ileri tarihe ertelendi. Çünkü bu şehit haberleri ile bir şey yapmak içimizden gelmiyor, Antalya’ya mal olmuş ve sadece darbelerle ertelenmiş film festivali yapılacaktır, 16.’sı yapılan piyano festivali de yapılacaktır ama bunu daha ileriki zamanlarda yapmayı uygun gördük.”