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Dünya

Belçikalı savcı: Kardeşlerden biri kendini havalimanında, diğeri metroda patlattı

Brüksel'deki terör saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmişti

23 Mart 2016 17:22

Brüksel Savcısı Frederic van Leeuw, bugün Belçika medyasının isimlerini açıkladığı Bakraoui Kardeşler'in havalimanı ve metroda intihar saldırısı düzenleyen kişiler olduğunu açıkladı. Leeuw, Maalbeek metro istasyonunda saldırı düzenleyen kişinin Khalid el Bakraoui, Zaventem Havalimanı'ndaki saldırının failinin ise Brahim Bakraoui olduğunu söyledi.

Dünya medyasının canlı yayınladığı basın toplantısında kritik açıklamalarda bulunan Leeuw, havalimanı ve metro saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiği, 270'den fazla masum insanın ise yaralandığını aktardı. 

 

Çöp kutusuna atılan bilgisayarda bulunan not

 

Savcı Leeuw, Brüksel saldırılarının ardından güvenlik güçlerinin Schaerbeek semtinde yaptığı baskında çöp kutusuna atılmış bilgisayar bulduğunu ve bilgisayarın içinde Brahim tarafından bırakılan bir not olduğunu açıkladı. Söz konusu notta Brahim'in kendini giderek artan bir şekilde güvensiz hissettiğini ve hapse girmekten korktuğunu yazdığı belirtildi.

Belçikalı savcı, saldırılarla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen baskınlarda bir kişinin gözaltına alındığını sözlerine ekledi. Van Leeuw, kimliği açıklanmayan bu kişinin sorgusunun sürdüğünü belirtti.

 

Görüntüdeki kişilerin kimlikleri

 

Belçikalı savcı, havalimanında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsündeki beyaz montlu kişinin halen yakalanamadığını belirtti. Savcı, bu kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi. Daha önce yerel medya bu şüphelinin adının Najim Laachraoui olduğunu öne sürmüştü.

Van Leeuw, ortadaki kişinin ise Brahim el Bakraoui olduğunu ve bu kişinin kendini havalimanında patlattığını açıkladı. Savcı, "Soldaki kişinin kimliği de henüz bilinmiyor" diye ekledi.

Daha önce Belçika basını, görüntüdeki siyah kıyafetli kişilerin Bakraoui Kardeşler olduğunu bildirmişti. Ancak Van Leeuw, bu bilginin doğru olmadığını, Khalid Bakraoui'nin kendini metro istasyonundaki intihar saldırısında havaya uçurduğunu söyledi.

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