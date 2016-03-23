Brüksel saldırısının firari zanlısı Necim Laşravi yakalandı mı?

Belçika basını, Brüksel saldırısının firari zanlısı Necim Laşravi'nin yakalandığını duyurdu. Laşravi'nin Anderlect'te bir pizzacıda yakalandığı iddia edildi. Ancak bu haberler daha sonra yalanlandı; yakalanan kişinin Necim Laşravi olmadığı belirtildi.

130 kişinin öldüğü Paris saldırısının zanlılarından IŞİD militanı Salah Abdeslam da pizza siparişi nedeniyle yakalanmıştı.

Brüksel Havalimanı'ndaki intihar saldırılarını gerçekleştiren canlı bombaların Khalid ve Brahim el-Bakraoui ismindeki iki kardeş olduğu kesinleşmişti.

Belçika basınında Bakroui kardeşlere yardım ettiği tespit edilen üçüncü şüpheli Necim Laşravi'nin yakalandığı iddiaları yer aldı. Laşravi'nin Anderlect'te bir pizzacıda yakalandığı iddia edildi. Ancak bu haberler daha sonra yalanlandı; yakalanan kişinin Necim Laşravi olmadığı belirtildi.

Laşravi ayrıca Paris'teki terör saldırılarındaki intihar yeleklerini hazırlamakla suçlanıyor.

Dün akşamdan bu yana aranan Laachraoui az önce Anderlecht'te yakalandı. Bu kişinin Paris katliamıyla da bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Belçika devlet televizyonu RTBF'nin haberine göre, dün 34 kişinin öldüğü, 250'den fazla kişinin yaralandığı saldırıların faili olarak gösterilen kardeşlerin adı Khalid ve Brahim...

RTBF, 27 yaşındaki Khalid'in geçen hafta polis tarafından bir saldırganın öldürüldüğüBrüksel'in Forest bölgesindeki bir evi sahte isimle kiraladığını duyurdu.



Müfettişler o operasyonun ardından bir 'IŞİD bayrağı', saldırı silahı ve üç gün sonra tutuklanan ve Paris saldırılarının başlıca şüphelisi Salah Abdeslam'a ait parmak izleri buldu.



RTBF, her iki kardeşin de suç kayıtlarının bulunduğunu fakat polis tarafından şimdiye kadar terörizmle bağlantılarının kurulmadığını söyledi.



Belçika medyası Khalid'in 2010 yılında bir soygun esnasında polis vurduğunu ve bu nedenle dokuz yıl hapis yattığını yazıyor.



La Libre gazetesi, Brahim'in ise otomobil kaçırma suçundan 2011 yılında hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

"İntihar yeleklerini hazırladı"

Savcılar, Laachraoui'nin DNA örneğinin Paris saldırganlarının kullandığı evde bulunduğunu ve söz konusu şahsın, geçtiğimiz günlerde yakalanan Paris katliamının baş şüphelisi Salah Abselam ile birlikte Macaristan'a gittiğini açıkladı.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan Laachraoui, geçen yıl Kasım ayında Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırılarda kullanılan intihar yeleklerini yaptı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde Laachraoui ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

Polis turist olduğunu düşünerek izin verdi

Polisin dün gece gerçekleştirdiği baskınlar Brüksel'in Schaerbeek bölgesinde yoğunlaşmıştı. Laachraoui de Schaerbeek kökenli biri.



Katolik lisesine giden ve üniversitede elektromekanik bölümünde okurken Suriye'ye giden Laachraoui, geri dönerken Belçika sınırında polis tarafından durdurulmuş ve kısa bir süre ifadesi alınmıştı.



Laachraoui'nin turist olduğuna ikna olan Belçika polisi, IŞİD militanının ülkeye girişine izin vermişti.



Laachraoui'nin bulunduğu arabada, Brüksel saldırılarından günler önce yakalanan Paris saldırısı zanlısı Abdeslam da vardı.



Belçika'ya sahte kimliklerle giriş yapan Laachraoui'nin Paris saldırısıyla bağlantılı olduğu ise henüz Pazartesi günü açıklanmıştı.



Ertesi gün ise Brüksel saldırıları gerçekleşti.