Brüksel saldırıları, Paris bombacısının intikamı mı?

Bombalı saldırıların Paris saldırılarının baş zanlılarından olan Salah Abdeslam’ın cuma günü Brüksel’de yakalanmasının ardından gerçekleşmesi olayın bir misilleme olup olmadığı sorusunu akla getirdi.

Hürriyet’ten Güven Özalp’ın haberine göre, Abdeslam, AB-Türkiye Zirvesi’nin yapıldığı 18 Mart’ta Brüksel’in Molenbeek semtinde düzenlenen bir operasyonla ele geçirilmişti. Abdeslam’ın yakalanma anında pantolonunun paçasından bir kağıdın yere düşmesi ve bu konuda bilgi verilmemesi en dikkat çeken unsurlardan birini oluşturmuştu.

Belçika makamlarından yapılan açıklamalarda Abdeslam’ın Brüksel’de yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğu bilgisi verilmişti. Hafta başında istihbarat birimlerine bir terör saldırısının her an gerçekleşebileceğine yönelik bilgi geldiği de yoğun şekilde dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

Saldırılarla ilgili iki tez öne çıkıyor. İlki saldırının Abdeslam’ın bağlantılı olduğu düşünülen hücre tarafından gerçekleştirilmiş olması. İkinci tez ise bu saldırılara uzun süredir hazırlanan başka bir hücrenin eyleme geçmiş olabileceği. Her iki durumda da Abdeslam’ın yakalanmasına yönelik misilleme tezi güç kazanıyor.