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Dünya

Paris saldırganları Abdeslam kardeşler katliamdan önce Interpol tarafından aranıyormuş

Salah Abdeslam hala polis tarafından aranıyor

05 Aralık 2015 23:42

Fas kökenli Belçika vatandaşı Salah ve Brahim Abdeslam kardeşlerin, Interpol tarafından arandıkları sırada Paris'teki saldırılara katıldıkları belirlendi. Belçika basını, 13 Kasım'da gerçekleştirilen ve 130 kişinin öldüğü saldırılara katılan Abdeslam kardeşlerin, uzun bir süredir İnterpol tarafından arandığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, 29 Ekim'de 837 kişilik ‘yabancı teröristler’ listesinin Interpol, Schengen Bilgi Sistemi ve Avrupa Polis Teşkilatı'na (Eurpol) iletildiğini açıkladı. Belçika hükümeti, Salah ve Brahim Abdeslam kardeşlerin de bu listede olduklarını doğruladı. Abdeslam kardeşlerin, 15 gün sonra uluslararası birimlerce arandıkları sırada Paris saldırılarına katıldıkları belirtildi. Brahim Abdeslam'ın, 13 Kasım gecesi Paris'te üzerindeki bombayı patlatarak havaya uçtuğu açıklanmıştı.

Saldırılarını planlayıcılarından biri olduğu belirtilen ağabeyi Abdeslam ise halen aranıyor. Saldırıların ardından en son Brüksel'deki Schaarbeek semtinde görüldüğü açıklanan Salah Abdeslam'ın Suriye'ye gitmiş olabileceği belirtiliyor.

Belçika basınına göre Salah Abdeslam, saldırıların ertesi günü Paris'teki bir kontrol noktasında iki arkadaşıyla birlikte durduruldu. Ancak Fransız polisinin elindeki listede, İnterpol ve Europol'ün aradığı Salah Abdeslam'ın ismine rastlanmadı ve bu nedenle yola devam etmesine izin verildi.

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