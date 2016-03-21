Paris saldırısının zanlısı Abdeslam, itirafçı olmak istiyor

Paris'ten 130 kişinin öldüğü saldırıların zanlısı Salah Abdeslam'ın cezasında indirim karşılığında itirafçı olmak istediği açıklandı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Belçika'da tutuklu bulunan Abdeslam, Fransa'ya iade edilmek istemiyor. Avukatı bu nedenle, Belçika makamlarına itirafçılık karşılığı anlaşma önerdi. Hollanda'da yayımlanan Flaman gazetesi Het Laatste Nieuws'a konuşan Abdeslam'ın avukatı Sven Mary, müvekkilinin çok değerli bilgiler verebileceğini söyledi.

Belçikalı avukata göre Abdeslam, Paris saldırılarının neden ve nasıl gerçekçekleştiğine ilişkin kapsamlı açıklamalar yapacak.

Abdeslam'ın vereceği bilgilerin inanılır ve savunulabilir olduğunu öne süren avukat Sven Mary, "Onu şimdi dinlemezsek çok yazık olur. Müvekkilim için bir gelecek varsa o da ceza indirimidir" dedi.

Avukatı, Abdeslam'ın Fransa'ya iadesine karşı çıkarken Fransız mahkemesinin onu dinlemeyeceğini savunuyor.

Paris savcısı ise bu açıklamaları "savunma stratejisi" olarak değerlendiriyor ve dikkatli olunmasını istiyor.

Paris'te 13 Kasım'da yaşanan saldırıların ardından kaçan Abdeslam, 126 gün sonra Brüksel'de yakalandı.

Belçika İçişleri Bakanı, ağır silahlarla birlikte ele geçirilen zanlının Brüksel'de de saldırı düzenlemeyi planladığını açıkladı.

Çarşamba günü mahkemeye çıkacak

Brüksel Savcısı, Cumartesi günü Salah Abdeslam hakkında "cinayet ve ve terör örgütü IŞİD'e üyelik" suçlamasıyla dava açtı.

Fransa da, Belçika makamlarında başvurarak zanlının iadesini istedi.

Abdeslam Çarşamba günü Brüksel'de hakim önüne çıkacak. Mahkeme, Fransa'nın iade talebini beş gün içinde karara bağlayacak.

Brugge cezaevinde özel bir hücrede kalan Abdeslam, özel eğitimli görevliler tarafından sıkı biçimde korunuyor.

Abdeslam yakalandıktan sonra ilk sorgusunda, 13 Kasım akşamı Fransa - Almanya futbol maçının oynandığı stadyumda intihar saldırısı yapmayı planladığını, ancak son anda bundan vazgeçtiğini söyledi.

Pizza siparişi yakalattı

Paris saldırıları zanlısının yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.Belçika basınına göre, Abdeslam'ı pizza siparişi ele verdi.

Brüksel polisi, geçen hafta Salı günü Vorst semtindeki bir eve yaptığı baskında Salah Abdeslam'ın parmak izine rastladı.

Zanlının Brüksel'de olduğundan emin olan polis, Abdeslam'ın arkadaşlarının telefonlarını takibe aldı. Arkadaşı Abid Aberkan'a gelen bir telefon üzerine polis Abdeslam'ın ailesi ve yakın çevresinin Molenbeek'de saklandığını tespit etti.

Cuma günü öğleden sonra Abid Aberkan, telefonla pizza siparişi verdi.Ancak pizzayı bulunduğu adrese değil, başka bir adrese götürmelerini istedi.

Pizza dağıtıcısını takip eden polis Vierwind sokağında Abdeslam'ın saklandığı eve ulaştı.Teslim olmamak için direnen ve polise ateşle karşılık veren Abdeslam bacağından vurularak yakalandı. Abdeslam tedavisinin ardından Brugge cezaevinde kendisi için hazırlanan özel hücreye kondu.