Brüksel Havalimanı'ndaki canlı bombaların kimlikleri açıklandı

Brüksel Havalimanı'ndaki intihar saldırılarını gerçekleştiren canlı bombaların Khalid ve Brahim el-Bakraoui ismindeki iki kardeş olduğu kesinleşti. İki kardeşin de sabıka kaydının bulunduğu, ancak polis tarafından düne kadar terörle bağlantılarının kurulmadığı bildirildi. Saldırının ardından kayıplara karışan zanlının ismi ise Najim Laachraoui olarak açıklandı. Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan Laachraoui'nin, geçen yıl Kasım ayında Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırılarda kullanılan intihar yeleklerini yaptığı düşünülüyor.

Dün sabah saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de art arda gerçekleştirilen terör saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti. Brüksel Havalimanı ve Maelbeek'teki metro istasyonunda meydana gelen saldırılarda 17'si ağır olmak üzere 230 kişi yaralandı.

Havalimanında patlamamış bir intihar kemeri bulundu.

Saldırıları IŞİD üstlendi

Brüksel’de düzenlenen saldırıları, kendisi ile bağlantılı Amek haber ajansı üzerinden yaptığı açıklama ile IŞİD üstlendi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İslam Devleti savaşçıları bugün patlayıcı yelekleri ve çeşitli araçlarla bir dizi bombalı saldırı düzenlemişlerdir. Savaşçılar, İslam Devleti’ne karşı uluslararası koalisyona katılan bir ülke olan Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir havaalanı ile merkezi bir metro istasyonunu hedef almışlardır.”

"Abdeslam ile birlikte Macaristan'a gitti"

Savcılar, Laachraoui'nin DNA örneğinin Paris saldırganlarının kullandığı evde bulunduğunu ve Laachraoui'nin, geçen günlerde yakalanan Paris katliamının baş şüphelisi Salah Abselam ile birlikte Macaristan'a gittiğini açıkladı.

"Laachraoui'nin hedefi Almanya"

Alman Bild gazetesi, Brüksel’deki saldırıya karıştığı belirtilen ve hakkında arama emri çıkarılan Najim Laachraoui 'nin Almanya’ya geçmeyi hedeflediğine dair bilgi aldıklarını aktardı. Bild’in edindiği bilgiye göre, saldırganın Audi S4 model otomobil kullandığı düşünülüyor. Kayıplara karışan ve hakkında arama emri çıkarılan Laachraoui'nin, havaalanındaki güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan beyaz giysili kişi olduğu aktarıldı.