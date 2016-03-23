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Brüksel Havalimanı'ndaki terör saldırısında yaralanan o kadının kimliği belli oldu

Yüzü kanlar içinde, kıyafetleri yanmış vaziyette görüntülenen kadının hostes olduğu öğrenildi

23 Mart 2016 16:49

Brüksel'de dün IŞİD'in düzenlediği havalimanı saldırısının ardından uluslararası basın tarafından manşetlere taşınan ve yaralı halde bulunan fotoğraftaki kadının kimliği belli oldu.

Yüzü kanlar içinde, kıyafetleri yanmış vaziyette olan kadının halen saldırının şokunda olduğu gözleniyordu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Hindistan vatandaşı olduğu belirtilen Nidhi Chaphekar adlı kadının, Mumbai merkezli Jet Airways'te çalışan bir hostes olduğu ortaya çıktı. 

ABD'nin Newark kentine gitmek için Zaventem Havalimanı'nda meslektaşlarıyla buluşan ancak bombalı saldırı sonucu yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı.

 

Saldırıları IŞİD üstlendi

 

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Zaventem Havalimanı ve Molenbeek metro istasyonunu hedef alan saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetmişti. 270'i aşkın kişinin de yaralandığı saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi.

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