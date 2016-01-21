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Dünya

Belçika'dan sığınmacılara ırkçı yaklaşım

Belçika, sığınmacılara ‘bir kadının seksi giyinmesinin, onun sevişmek istediği anlamına gelmediğini’ eğitimi verecek

21 Ocak 2016 15:03

Almanya’nın Köln kentindeki yılbaşı kutlamaları sırasında yüzlerce kadının Arap ve Kuzey Afrika kökenleri göçmenler tarafından cinsel saldırı ve gaspa maruz kalmasının ardından Belçika da harekete geçti.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, ülkeye gelen sığınmacılara ‘karşı cinsle nasıl ilişki kurulması gerektiğini’ öğretmek amacıyla kurslar açacak Belçika hükümeti, özellikle de erkek göçmenlere ‘bir kadının seksi giyinmesinin, onun sevişmek istediği anlamına gelmediği’ anlatılacak. 

Kısa süre içinde Belçika’daki tüm sığınmacı merkezlerinde başlayacak uygulama kapsamında sığınmacılara, erkeklerin, tanımadıkları bir kadınla konuşması normal, ıslık çalıp dokunmalarının ise yanlış olduğu öğretilecek.

 

İlk ders bakandan

 

Konuyla ilgili olarak bir tanıtım dersi veren Göç ve İltica Bakan Yardımcısı Theo Francken, sığınmacılara Belçika’daki toplumsal yapı ve değerleri anlattı. Derste, Belçikalıların birbirleriyle nasıl selamlaştığı ve karşı cinsle nasıl ilişki kurduğunun da aralarında olduğu çok sayıda konu hakkında bilgi verildi.

Flört konusunda ise belirli bir kurala yer verilmeyen eğitimde, erkek sığınmacılara, göz temasında bulunurken, kadınları rahatsız edecek şekilde dik dik bakmamaları gerektiğini anlatıldı.

 

Sosyalist Parti'den ırkçlık tepkisi

 

Öte yandan eğitim Sosyalist Parti tarafından sığınmacıları ‘damgaladığını’ gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesindeki Eşit Haklardan Sorumlu Bakan Isabelle Simonis de kursu ‘ırkçılık’ olarak değerlendirdi.

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