Köln Emniyeti'nden ürkütücü taciz raporu



Yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda kadının Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenli erkeklerin tacizine uğraması ve cep telefonu, cüzdan gibi eşyalarının çalınmasına tepki sürüyor. Köln polisi, olaylara zamanında gerektiği gibi müdahale edemediği gerekçesiyle baskı altında. Köln'de olay gecesi görev yapan emniyet amirinin hazırladığı raporda yaşananlar 'kaotik ve utanç verici' diye tanımlandı.

Polis memuru yeni yıl kutlamaları için vatandaşların ana tren garı ile Köln Katedrali arasındaki meydanda toplandığını belirterek, olay yerinde polisin tamamen kontrolü kaybettiğini, yetersiz sayıda polisin görev yaptığını ve hazırlanan güvenlik konseptinin yanlış olduğunu savundu. Raporda, polislerin hızlı bir biçimde kapasitelerinin sınırına dayandığı, yalnız ya da başkalarıyla birlikte tren garı ile Köln Katedrali arasındaki meydana gelen kadınların, aşırı alkollü erkek topluluğunun arasında alaycı bakışlar altında yürümek zorunda kaldığı vurgulandı. Raporda olay gecesine dair şu tespitler yer aldı:

- Ana tren garı önü ile Köln Katedrali arasındaki alan ve merdivenlerde toplanan çoğu göçmen kökenli birkaç bin erkek havai fişekleri insanların üzerine gelişi güzel ateşledi ya da şişe fırlattı.

- Polis ölümlerin ya da ağır yaralanmaların yaşanmasından endişe ettiği için 23:30 sularında meydanın boşaltılmasına başladı.

- Olay gecesi ağlayan ya da yaşadıkları nedeniyle şoke olan çok sayıda kadın polise başvurdu ve göçmen kökenli erkek ya da erkeklerin cinsel tacizine mağdur kaldıklarını anlattılar.

- Polise taciz ya da hırsızlık ihbarı yapıldığında ve polis olay yerine gittiğinde, saldırgan ya da kurbanların etrafında çember oluşturularak, polisin müdahale etmesi engellendi. Bu nedenle saldırganlar teşhis edilemedi.

- Kendisini taciz edenleri polise gösteren kurbanlar ya tehdit edildi, ya da saldırgan ya da saldırganlarca daha sonra takip edildi.

- Polis ve dikkatli vatandaşlar sayesinde bazı kadınların tecavüze uğramaları engellenebildi.

- Polisler olay yerinde yaşanan bütün hırsızlık ve tacizlere müdahale edemedi çünkü polise aynı anda çok sayıda ihbar geldi.

- Bazıları sırıtarak polisin karşısında oturma izinlerini yırttı ve, 'Bana hiçbirşey yapamazsınız. Yarın yeni bir oturma izni alırım' dedi. Bir başkası ise 'Ben Suriyeliyim, bana iyi davranmak zorundasınız, Bayan Merkel beni davet etti' şeklinde konuştu.

Raporu yazan polis memuru, "29 yıllık polisim ve bunca yıldır polisin aldığı önlemlere hiç bu kadar saygısızca tepki gösterildiğine rastlamadım" ifadesini kullandı.

Köln Emniyeti'nden geri adım

Federal Emniyet Teşkilatı raporla ilgili olarak şu an kamuoyuna bir değerlendirme yapmak istemedi. Yılbaşı gecesiyle ilgili olarak hazırladığı ilk raporda olay gecesini, 'rahat geçti' şeklinde tanımlayan Köln Emniyet Müdürlüğü geri adım attı. Köln Emniyet Müdürü Wolfgang Albers daha sonra yaptığı açıklamada, bu tanımın yanlış olduğunu belirtti. Köln polisine olay gecesiyle ilgili olarak toplam 121 şikayet yapıldı. Şikayet dilekçesi verenlerin dörtte üçü cinsel tacize uğradığını belirtti. 121 vakanın 50'sinde kadınlar cüzdan ya da cep telefonu gibi eşyalarının çalındığını söyledi. Olay gecesi iki kadın ise tecavüze uğradı.

Merkel: Müsamaha gösterilemez

Başbakan Angela Merkel bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Köln'de yeni yıl kutlamalarında yaşanan 'tiksindirici suçların' hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini söyleyerek Alman devletinin bu suçlara müsamaha göstermeyeceğini kaydetti. Merkel, 'Olay gecesi kadınların korunmasız biçimde teslim oldukları duygusuna kapılmaları benim açımdan da dayanılmaz. İşte bu nedenle olay gecesi yaşanan herşeyin incelenmesi önemli" dedi.