Köln'de aşırı sağcı PEGIDA hareketi mülteci karşıtı yürüyüş yaptı

Yılbaşındaki taciz olayları ile gündeme gelen Almanya'nın Köln kentinde aşırı sağcı PEGIDA hareketinin yüzlerce üyesi mülteci karşıtı yürüyüş yaptı.

Hürriyet’in haberine göre bugünkü (09 Ocak 2016) gösteride açılan pankartlarda mültecilerin "tecavüzcü" olduğu iddia edildi, Almanya'nın geçen yıl kabul ettiği 1.1 milyon sığınmacıyı ‘atma’ çağrısı yapıldı.

"Merkel, siz de kadınsınız!"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Köln Mülteciler İdaresi Başkanı Henriette Reker de göstericilerin hedefindeydi. AFP'ye konuşan Christiane adlı dört çocuk annesi bir gösterici, "Merkel ve Rekel, siz de kadınsınız. Nerede dayanışmanız" dedi.

Merkel, suç işleyen sığınmacıların ülkeden sınır dışı edilebilmesini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişikliği yapılabileceğini açıklamıştı. 31 Aralık'ın son saatlerinde yılbaşı kutlamaları sırasında tren istasyonunun önündeki kalabalık bir erkek grubu 100'den fazla kadına tacizde bulunmuştu.

117 cinsel taciz vakası

Köln polisi kendilerine 170 şikâyet başvurusunun geldiğini, bunların 117'sinin cinsel saldırı iddialarıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanı sözcüsü Tobias Plater federal polisin verileri üzerinden zanlılarla ilgili bilgi verirken, "Adları belirlenen 31 şüpheliden 18'i sığınmacı statüsüne sahip" dedi.

Geçmişi 2 yıldan kısa olan ve bir Facebook grubu olarak başlayan PEGIDA hareketi Alman aşırı sağ siyasetinde hızla yükselmişti. Kurucusu Lutz Bachmann'ın Hitler kılığında bir fotoğraf çektirdiğinin ortaya çıkmasının ardından hareketin hızı kesilmişti.

Almanya'ya yönelik mülteci akınıyla birlikte PEGIDA yeniden destek kazanmaya başladı. PEGIDA protestosuna yakın bir noktada sol görüşlü göstericiler de "Irkçılığa geçit yok. Naziler dışarı" sloganları attılar.