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Köln'deki taciz olayı Merkel'i harekete geçirdi: Mülteci yasası değişebilir

Almanya'da yasalara göre mülteciler 3 yıldan uzun süreli hapis cezası aldıklarında ve ülkelerine gönderilmeleri hayati tehlike oluşturmuyorsa sınır dışı edilebiliyor

09 Ocak 2016 16:12

Yılbaşı gecesi Almanya’nın Köln kentinde yaşanan toplu taciz olayının ardından, Başbakan Angela Merkel, suç işleyen sığınmacıların ülkeden sınır dışı edilebilmesini kolaylaştırmaya yönelik yasa değişikliği yapılabileceğini açıkladı.

Yılbaşı kutlamaları sırasında tren istasyonunun önündeki kalabalık bir erkek grubu 100'den fazla kadına tacizde bulunmuştu. Köln polisi kendilerine 170 şikâyet başvurusunun geldiğini, bunların 117'sinin cinsel saldırı iddialarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Saldırıları, Arap ya da Kuzey Afrikalı görünümlü erkeklerden oluşan grupların yaptığı bildirilmişti.

Olayı protesto edenler, polisi ve siyasileri tacizi hasıraltı etmeye çalışmakla suçlamış ve Başbakan Merkel'den kadınlara yönelik suçlarla ilgili adım atmasını istemişti.

 

“Göçmen yasası değişebilir”

 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; olayın ardından saldırıya karışan mültecilerin sınır dışı edilebileceğini açıklayan Merkel, bir adım daha ileri giderek göçmen yasasında değişiklik yapabileceklerini açıkladı.

Almanya'da mevcut yasalara göre mülteciler ancak 3 yıldan uzun süreli hapis cezası aldıklarında ve kendi ülkelerine geri gönderilmeleri hayati tehlike oluşturmuyorsa sınır dışı edilebiliyor.

Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi'nden milletvekillerinin, hapis cezasına çarptırılan tüm sığınmacıların, cezanın süresine bakılmaksızın sınır dışı edilmesini talep etmesi bekleniyor.

"Değişikliğin gerekli olduğuna dair belirtiler var" diyen Merkel, içişleri ve adalet bakanlarının yasayı nasıl "geliştirebilecekleri" üzerine çalıştığını belirtti.

Hristiyan Demokratlar'ın yöneticileri bugün bir toplantı yapacak.

İçişleri Bakanı sözcüsü Tobias Plater federal polisin verileri üzerinden zanlılarla ilgili bilgi verirken, "Adları belirlenen 31 şüpheliden 18'i sığınmacı statüsüne sahip" dedi.

Plater, zanlılar arasında dokuz Cezayirli, sekiz Faslı, dört Suriyeli, beş İranlı, iki Alman, bir Iraklı, bir Sırp ve bir ABD'linin olduğunu söyledi.

Ancak Alman polisi Köln'deki saldırının göçmen karşıtı nefreti körüklemek için kullanılmaması uyarısında bulundu.

İslam karşıtı aşırı sağcı Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) hareketi bugün Köln'de bir gösteri düzenleyecek.

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