T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Köln turizmine 'taciz' darbesi

Yılbaşı gecesi Köln'de meydana gelen olayların turizmi etkilemesinden endişe ediliyor. Konu eyalet parlamentosunda tartışılacak.

07 Ocak 2016 15:37


Almanya'nın Köln şehrindeki yılbaşı kutlamaları sırasında vuku bulan toplu taciz olaylarının kent turizmi üzerindeki ilk olumsuz etkileri kendini göstermeye başladı. Köln Turizm Dairesi Müdürü Jossef Sommer ‘Kölner Stadt-Anzeiger' gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Köln'ün itibarının darbe aldığını' söyledi. Turizm müdürlüğüne gelen telefon ve mektuplarda rezervasyonların iptal edilebileceğinin belirtildiğini ifade eden Sommer tedirginliğin uzun süreceği kanaatinde olmadığını ve ‘bu tür olayların tekerrür etmemesi için resmi makamların gerekli her türlü tedbiri alacaklarına güvendiklerini' sözlerine ekledi.

Köln Emniyet Müdürlüğü toplu tacize katıldıklarından şüphe edilen 16 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. Emniyet sözcüsü ayrıntılı açıklama yapmadı.

Yılbaşı gecesi gar meydanında toplanan bin dolayındaki saldırgan tavırlı ve sarhoş şahıs kadınları taciz ve tehdit edip kıymetli eşyalarını çalmıştı. Polise şimdiye kadar 121 suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Köln polisi duruma zamanında müdahale etmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ‘olaylardan önce meydanı boşaltıp daha sonra ihbar beklendiğini söylemek olmaz, polis böyle çalışmaz', dedi. Eyalet İçişleri Bakanlığı toplu tacizle ilgili emniyet raporlarının incelenmesinin ardından eyalet parlamentosunda genel görüşme yapılacağını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YılbaşıKölnAlmanya KölnTurizm Dairesi Müdürü Jossef SommerStadt-AnzeigerSommerEmniyet MüdürlüğüBakanı ThomasMaiziereBakanlığıDeutsche Welle Türkçe DWReuters/AG BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24