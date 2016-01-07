Köln turizmine 'taciz' darbesi



Almanya'nın Köln şehrindeki yılbaşı kutlamaları sırasında vuku bulan toplu taciz olaylarının kent turizmi üzerindeki ilk olumsuz etkileri kendini göstermeye başladı. Köln Turizm Dairesi Müdürü Jossef Sommer ‘Kölner Stadt-Anzeiger' gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Köln'ün itibarının darbe aldığını' söyledi. Turizm müdürlüğüne gelen telefon ve mektuplarda rezervasyonların iptal edilebileceğinin belirtildiğini ifade eden Sommer tedirginliğin uzun süreceği kanaatinde olmadığını ve ‘bu tür olayların tekerrür etmemesi için resmi makamların gerekli her türlü tedbiri alacaklarına güvendiklerini' sözlerine ekledi.

Köln Emniyet Müdürlüğü toplu tacize katıldıklarından şüphe edilen 16 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. Emniyet sözcüsü ayrıntılı açıklama yapmadı.

Yılbaşı gecesi gar meydanında toplanan bin dolayındaki saldırgan tavırlı ve sarhoş şahıs kadınları taciz ve tehdit edip kıymetli eşyalarını çalmıştı. Polise şimdiye kadar 121 suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Köln polisi duruma zamanında müdahale etmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ‘olaylardan önce meydanı boşaltıp daha sonra ihbar beklendiğini söylemek olmaz, polis böyle çalışmaz', dedi. Eyalet İçişleri Bakanlığı toplu tacizle ilgili emniyet raporlarının incelenmesinin ardından eyalet parlamentosunda genel görüşme yapılacağını duyurdu.