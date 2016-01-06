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Dünya

Köln Belediye Başkanı: Bir kol boyu mesafe tacizleri önleyebilir

Henriette Reker'in açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı

06 Ocak 2016 14:32

Almanya'nın Köln kentinde, yılbaşında sokağa çıkan kadınların cinsel tacize uğraması hakkında konuşan Köln Belediye Başkanı Henriette Reker , 'bir kol boyu' mesafenin cinsel tacizleri önleyebileceğini savundu. Reker'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Tagesspiegel'de yer alan habere göre, yılbaşında yaşanan cinsel taciz olaylarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Reker, kadınları 'davranış kodlarına 'uymaya çağırdı. Tacize karşı önlem olarak 'bir kol boyu mesafenin' korunmasını öneren başkana vatandaşlar #ArmlängeAbstand ve #Einearmlänge hashtagleriyle tepki gösterdi.

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