Kölnlüler taciz şokunu atlatmaya çalışıyor



Köln merkez garı dramatik yılbaşı gecesinden sonra yeniden normale döndü. İşine trenle gidenler hızlı adımlarla perona ulaşmaya çalışırken turistler gar meydanında katedral motifli resim çektiriyorlar. Ama normal görünen aslında yanıltıcı olabiliyor. Yılbaşındaki olayların etkisi hâlâ atlatılabilmiş değil.

Gardaki bir dükkanda çalışan genç ‘Hiç beklemiyorduk' diyor. ‘Yılbaşının diğer gecelere benzemeyeceğini biliyorduk ama böylesini de hiç beklemezdik' diyerek sözlerini sürdürüyor. Dükkanın hemen önünde kadınların nasıl elle taciz edildiklerine tanık olmuş. Saldırganların kadınların eteklerini indirip mahrem yerlerini ellediklerini görmüş. ‘Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm', diyor.

Garda çalışanların korkusu

Komşu dükkândaki kadın tezgâhtar rafları yerleştiriyor. ‘Şansım varmış. Yılbaşında boştum' diyor. Çalıştığı büfe garın hemen girişinde. Büyük organizasyonların olduğu günlerde alışveriş yapanların arasında çok sayıda sarhoşun da olduğunu anlatıyor.

27 yaşındaki büfeci kadın da yılbaşı gecesinde Köln garının sahne olduğu olayların etkisinden kurtulamamış. Hafta sonlarında ve karnaval gibi sokakların dolup taştığı organizasyonların olduğu günlerde gece vardiyasına kalmayacağını söylüyor.

Sahoş ve hareketlerine hakim olamayan

Olaylardan birkaç gün sonra gar meydanında geçenlerin yılbaşında son derece çirkin şeylerin cereyan etmiş olabileceğine inanası gelmiyor. Yaşları 18 ile 35 arasında değişen bin dolayındaki erkek gar ve çevresindeki kadınlara adeta terör estirmiş. Kuzey Afrikalıya benzedikleri söyleniyorsa da nereli oldukları tespit edilmemiş.

Köln Emniyet Müdürü Wolfgang Albers, içkili gençlerin hiç çekinmeden meydandakilerin üzerine havai fişek attıklarını ve kadınların taciz edildiğine dair ilk ihbarı gece yarısından bir saat sonra aldıklarını söylüyor. Polis o saate kadar yankesicilik olaylarıyla meşgulmüş. Bütün gece sadece üç taciz olayı polise bildirilmiş.

Yeni yılın karşılandığı bu kadar önemli bir yerde olaylar nasıl kontrolden çıkabildi? Polis neden ortama hakim olamadı? Gara gelip gidenler ve orada çalışanlar hep bunu soruyor. Şaşkınlığa öfke de karışıyor.

Daha fazla polis, daha fazla gözetleme

Gar meydanında kuyumculuk yapan İbrahim Öztürk polisin başarısız kaldığını söylüyor. Öztürk soygunculuğun artmasından korkmadığını ancak kadın personeli için endişelendiğini anlatıyor. Trenle evlerine dönen tezgâhtarları gece sokağa çıkmaktan korkuyorlar.

Trene yetişmek için koşuşturan 50 yaşlarındaki kadın da sorumluluğun poliste olduğunu ve faillerin video kayıtlarının yardımıyla kısa zamanda tespit edilmesini umduğunu belirtiyor. ‘Benim de başıma gelebilirdi' diyor ve ekliyor: ‘İnşallah mülteciler zan altınd kalmazla.'

Kölnlü yetkililer halkın ve öncelikle de kadınların korkusunu dağıtmak için bundan böyle daha fazla devriye görevlendirileceğini söylüyorlar. Meydanlardaki kapalı devre gözetleme sisteminin geliştirilmesi de gündemde. Köln belediye başkanıyla emniyet müdürünün güvenlik konsepti hakkında medya mensuplarına bilgi verirken, yılbaşı gecesinin şokunu hâlâ atlatamadıkları görülüyordu.