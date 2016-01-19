Köln'de taciz: Cezayirli sığınmacı tutuklandı



Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi Köln Katedrali önünde kadınlara yönelik cinsel taciz olaylarına karıştığı gerekçesiyle 26 yaşındaki Cezayirli bir sığınmacının tutuklandığı bildirildi. Sığınmacının Köln yakınlarındaki Kerpen'deki bir sığınmacı yurdunda kaldığı bildirildi. Polis, sığınmacının izine yılbaşı gecesi çalınan bir cep telefonu vasıtasıyla ulaşıldığını açıkladı.

Polisin ayrıca Kerpen'de cumartesi günü bir Cezayirli sığınmacıyı daha gözaltına aldığı bildirildi. Polis ve savcılığın yılbaşı gecesi yaşanan taciz ve gasp olaylarıyla ilgili 8’i gözaltında olmak üzere 21 kişi hakkındaki sorgusu sürüyor.

Öte yandan Köln'de yılbaşı taciz ve gasp şikâyetiyle polise başvuranların sayısı 883' yükseldi. Kurbanlardan 497'si tacize uğradıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.