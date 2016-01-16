Taciz olayları ile gündeme gelen Köln'de mülteciler kadınlara gül dağıttı

Almanya'nın Köln kentinde, yılbaşı gecesi yaşanan cinsel taciz ve gasp olaylarından sonra zan altında kalan Kuzey Afrikalı ve Arap sığınmacılar kadınlara gül dağıttılar.

DHA'nın haberine göre sığınmacı gençler, Köln Merkez Tren Garı yanında, yılbaşı gecesi cinsel taciz ve gasp olaylarının yaşandığı meydanda toplandılar. Çoğunluğu Suriyeli yüzlerce sığınmacı genç, ellerinde, "Hepimiz Köln'üz", "Biz Suriyeliler kadına şiddete karşıyız", "Suriyeli sığınmacılar cinsiyet ayrımcılığına, ırkçılığa ve savaşa karşıdır", "Alman toplumunun değerlerine saygılıyız" yazılı dövizler ve pankartlar taşıdılar.

Cinsel tacizi kınadılar

Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda kadınlara saygılarının bir sembolü olarak sığınmacı gençler yüzlerce gül dağıttılar. Güllerle birlikte kadınlara Almanca, İngilizce ve Arapça bildiriler de verildi. Bildiride, "Biz bugün burada bizi birleştiren insanlık adına, hak, özgürlük ve barış adına bir araya geldik. Cinsel taciz olaylarını kınıyoruz ve mağdurların yanındayız. Her türlü taciz, ırkçılık, şiddet ve nefrete karşıyız" ifadeleri yer aldı.

Üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Köln'de yılbaşı gecesi yaşanan cinsel taciz ve gasp olaylarının yankıları sürüyor. Bugüne kadar konuyla alakalı olarak Köln polisine 500 civarında şikayet geldi. Son olarak Köln Savcılığı cinsel taciz olaylarına karışanları tespite yarayacak bilgiler verecek kişilere 10 bin Euro para ödülü vaadinde bulunmuştu.