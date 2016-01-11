Yılbaşı tacizlerinin yaşandığı Köln'de yabancılara düzenlenen saldırılar örgütlü mü?

Yılbaşı gecesi Köln kentinde yaşanan toplu tacizlerin ardından ülkedeki yabancılara ve göçmenlere bakışın sertleştiği Almanya'da, sığınmacılara yönelik tepkilerin de sertleştiği belirtildi.

Deutsche Welle'in polisten aldığı bilgilere göre pazar günü 20 kişilik bir grup şehir merkezinde altı Pakistanlıya saldırdı. Yaralanan iki Pakistanlı ayakta tedavi edildi. Olaydan 20 dakika sonra beş kişilik bir grup aynı sokaktan geçen bir Suriyeliye saldırdı. 39 yaşındaki Suriyeli saldırıda hafif şekilde yaralandı.

Köln polisi her iki olayla ilgili de soruşturma başlatırken, kentte yayımlanan Express gazetesinin iddiasına göre, sığınmacılara saldıran grup; bar fedaileri ve holiganlardan oluşuyor. Gazete, grubun Facebook üzerinden haberleşerek Köln’de sığınmacı avına çıktığını öne sürdü. İddialar konusunda polisten henüz bir açıklama yapılmazken, saldırıların nedeninin yabancı düşmanlığı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Köln’de Cumartesi günü yaklaşık bin 700 dolayında yabancı karşıtı gösteri yapmış ve yılbaşı gecesi yaşanan taciz olaylarından sığınmacıları sorumlu tutmuştu. Çıkan olaylarda polise taş, şişe ve havai fişeklerle saldırılmış, polis ise göstericilere karşı tazyikli su ve gaz sıkmak durumunda kalmıştı.

Köln'de yeni yıl kutlamaları sırasında yaşanan taciz, saldırı ve hırsızlık olaylarının şüphelileri arasında 9 Cezayirli, 8 Faslı, 5 İranlı, 4 Suriyeli, 1 Iraklı, 1 Sırp, 1 Amerikalı ve 3 Alman vatandaşı bulunduğu belirtildi. BBC Türkçe’nin haberine göre, olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkili Ralf Jaeger, zanlılar arasında Almanya'ya yeni gelmiş olan mültecilerin de bulunduğunu söyledi.