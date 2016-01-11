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Dünya
Deutsche Welle

Köln'de yabancılara saldırı

Köln'de yabancılara yapılan saldırılarda üç kişi yaralandı.

11 Ocak 2016 11:10


Yılbaşı gecesi toplu taciz olaylarına sahne olan Almanya'nın Köln şehrinde çok sayıda yabancı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Polisten alınan bilgilere göre pazar günü 20 kişilik bir grup şehir merkezinde altı Pakistanlıya saldırdı. Yaralanan iki Pakistanlı ayakta tedavi edildi.

Olaydan 20 dakika sonra beş kişilik bir grup aynı sokaktan geçen bir Suriyeliye saldırdı. 39 yaşındaki Suriyeli saldırıda hafif şekilde yaralandı. Zanlılar polis tarafından aranıyor.

Köln polisine, şehirde kavga çıkartmak için bahane arayan grupların bulunduğu ihbar edilmiş, bunun üzerine şehir merkezine takviye polis ekipleri sevk edilmişti.

Yüz dolayındaki kişinin kimlik kontrolünü yapan polis "terki mekân" ihtarına uymayan iki kişiyi gözaltına aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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