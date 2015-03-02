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Dünya

Beklenen IŞİD operasyonu başlatıldı

Irak Başbakanı Haydar İbadi, bugün IŞİD'e yönelik geniş çaplı operasyon başlattı

02 Mart 2015 09:42

Irak Başbakanı Haydar İbadi bugün gittiği Selahettin'in en büyük ilçesi olan Samarra ilçesinde IŞİD'e karşı düzenlenmesi beklenen operasyonun planını inceledi ve başlaması için talimat verdi. 

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, operasyon sırasında silah kullanmayan ve IŞİD'e katılmayan sivillere dokunulmayacağı belirtildi. Federal Polis Komutanı General Raid Cevdet bugün ülkeyi IŞİD'den temizlemek için operasyonların ikinci aşamasına başlandığını ve yakın zamanda tüm Selahattin'in kurtarılma müjdesinin verileceğini açıkladı.
 
Tuzhurmatu Kaymakamı Şellal Abdel Ahmed ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin de direktifiyle başkent Bağdat'ı Kerkük'e bağlayan ve ilçeden geçen karayolunun bu gece yarısı 00.00'dan itibaren ikinci bir emre  kadar kapatılacağını söyledi. Kaymakam bu kararın Selahattin vilayetinde terör örgütü IŞİD'de karşı yürütülen geniş çaplı operasyon nedeniyle olduğunu söyledi.
 

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